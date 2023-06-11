Полуничне варення за 5 хвилин з економією цукру: смачне й густе, мов конфітюр
Полуниця стає все дешевшою на ринках, тож саме час робити смачне, ароматне варення. Якщо ви не любите годинами пріти на кухні, наш швидкий рецепт саме для вас.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Складники:
- Полуниця або інші ягоди чи фрукти - 1 кг
- Цукор - 0,5 кг
- Лимонна кислота – 1/3 ч. л.
- Желфікс 2:1 - 1 упаковка (співвідношення 2:1 означає, що на 2 частини ягід або фруктів беремо 1 частину цукру)
Покрокове приготування
Помийте полуницю, просушіть. Очистіть від хвостиків і наріжте третину ягід на четвертинки. Інші ягоди перемеліть блендером або ж просто помніть дрібно виделкою.
Викладіть в каструлю пюре з полуниці, додайте туди ж дольки полуниці. Змішайте пакетик Желфікса з частиною цукру і додайте до варення. Можна також додати лимонну кислоту - вона збалансує смак.
Доведіть варення до кипіння, всипте цукор, що залишився. Знову доведіть до кипіння і проваріть три хвилини.
Вилийте варення в простерилізовану банку. Переверніть догори дном, а через 5 хвилин переверніть знову. Наше варення готове, смачного!
Для довідки: Желфікс - рослинний загусник варення, мармеладу, джему, повидла або желе. Виглядає як дрібнокристалічний порошок світло-кремового кольору та містить пектин, декстрозу, лимонну кислоту, консервант.
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