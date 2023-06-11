Полуничне варення за 5 хвилин з економією цукру: смачне й густе, мов конфітюр

Полуниця стає все дешевшою на ринках, тож саме час робити смачне, ароматне варення. Якщо ви не любите годинами пріти на кухні, наш швидкий рецепт саме для вас.

Складники:

Полуниця або інші ягоди чи фрукти - 1 кг

Цукор - 0,5 кг

Лимонна кислота – 1/3 ч. л.

Желфікс 2:1 - 1 упаковка (співвідношення 2:1 означає, що на 2 частини ягід або фруктів беремо 1 частину цукру)

Покрокове приготування

Помийте полуницю, просушіть. Очистіть від хвостиків і наріжте третину ягід на четвертинки. Інші ягоди перемеліть блендером або ж просто помніть дрібно виделкою.

Викладіть в каструлю пюре з полуниці, додайте туди ж дольки полуниці. Змішайте пакетик Желфікса з частиною цукру і додайте до варення. Можна також додати лимонну кислоту - вона збалансує смак.

Доведіть варення до кипіння, всипте цукор, що залишився. Знову доведіть до кипіння і проваріть три хвилини.

Вилийте варення в простерилізовану банку. Переверніть догори дном, а через 5 хвилин переверніть знову. Наше варення готове, смачного!

Для довідки: Желфікс - рослинний загусник варення, мармеладу, джему, повидла або желе. Виглядає як дрібнокристалічний порошок світло-кремового кольору та містить пектин, декстрозу, лимонну кислоту, консервант.