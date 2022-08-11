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Гуманитарий или технарь? На кого лучше учиться сегодня в Украине

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Украина, Четверг 11 августа 2022 13:00
Гуманитарий или технарь? На кого лучше учиться сегодня в Украине На кого сегодня лучше учиться украинцам (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

Вопрос выбора специальности и университета сейчас остро стоит перед выпускниками 11 классов в Украине. И речь идет не только об украинских вузах, но и зарубежных, ведь многие дети сейчас находятся в Польше, Германии и других странах Европы.

Как выбрать для себя специальность, чтобы учиться было не только полезно, но и приятно, - рассказала Styler известная математик и общественный деятель, старший научный сотрудник Института математики НАНУ Ирина Егорченко.

На кого учиться сегодня?

Угадать относительно специальностей, говорит ученый, сегодня невозможно. Даже если моделировать ситуацию в Украине на ближайшее время, или ориентироваться на работу за рубежом.

По ее словам, "если есть чрезвычайные таланты и чрезвычайная мотивация - надо выбирать именно такую дорогу".

Лучший совет по выбору специальности - избегать слишком узких направлений (за исключением наличия чрезвычайных талантов), избегать для абитуриентов после школы специальностей, которые вообще не имеют смысла на бакалаврском уровне (типа менеджмент, маркетинг, журналистика, туризм - где лучше сначала иметь какое-то более фундаментальное образование, а затем специализироваться после магистратуры или курсов).

"Для людей, которые имеют опыт работы и им нужен просто диплом и немножко дополнительного образования - эти специальности подходят и как бакалаврские. Для выпускников школы - это просто диплом без ничего", - объясняет Ирина.

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Егорченко отмечает: если есть мотивация учиться информационным технологиям - прекрасно, потому что "там еще много лет будет дефицит кадров". То же касается математики и естественных наук.

"Это прекрасная основа для многих профессий в будущем. Часто лучше, чем профильное образование по соответствующим узким специальностям. Например, специальность "география" точно лучше и дает больше перспектив, чем "туризм", "химия" даст больше, чем конкретные технологии", - говорит ученый.

Кроме того, эти специальности - хороший способ потом поступить на магистратуру за границу.

На кого будет спрос, а на кого - нет

Стоит помнить, что для бесплатного поступления "на что - то гуманитарное" конкурс огромный, на математику и естественные науки найти магистратуру - просто.

"Инженерные специальности (как и ИТ) все равно потребуют дополнительного обучения, поэтому нужно выбирать не просто специальность, а место, где сохранились нормальные преподаватели и какое-то более-менее современное оборудование. Всегда будет спрос на медиков и педагогов (но там проблемы с зарплатой)", - рассуждает старший научный сотрудник.

Педагогические университеты также могут быть неплохим стартом для любой руководящей карьеры.

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А вот специальности типа филологии и иностранных языков вряд ли будут пользоваться большим спросом на специалистов.

"Но если очень хочется именно этого - шансы на трудоустройство для квалифицированных людей там будут", - говорит Ирина.

И добавляет: право и экономика - так же, избыток специалистов.

"Есть смысл туда идти только при чрезвычайной мотивации добиваться чрезвычайных успехов, или наличия родителей, которые пристроят и готовности работать там, где пристроили", - резюмирует Егорченко.

Ранее мы писали про 10 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше всего заявлений.

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