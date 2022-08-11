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Гуманітарій чи технар? На кого краще вчитися сьогодні в Україні

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Україна, Четвер 11 серпня 2022 13:00
Гуманітарій чи технар? На кого краще вчитися сьогодні в Україні На кого сьогодні краще вчитися українцям (фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

Питання вибору спеціальності і університету зараз гостро стоїть перед випускниками 11 класів в Україні. І мова йде не лише про українські виші, а й закордонні, адже багато дітей зараз перебувають у Польщі, Німеччині та інших країнах Європи.

Як обрати для себе навчальну спеціальність, щоб вчитися було не лише корисно, а й приємно, - розповіла Styler відома математик і громадський діяч, старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ Ірина Єгорченко.

На кого вчитися сьогодні?

Вгадати щодо спеціальностей, каже науковець, сьогодні неможливо. Навіть якщо моделювати ситуацію в Україні на найближчий час, або орієнтуватись на роботу за кордоном.

За її словами, "якщо є надзвичайні таланти та надзвичайна мотивація - треба обирати саме таку дорогу".

Найкраща порада щодо вибору спеціальності - уникати дуже вузьких спеціальностей (за винятком наявності надзвичайних талантів), уникати для абітурієнтів після школи спеціальностей, які взагалі не мають сенсу на бакалаврському рівні (типу менеджмент, маркетинг, журналістика, туризм - де краще спочатку мати якусь фундаментальнішу освіту, а потім спеціалізуватись після магістратури чи курсів).

"Для людей, які мають досвід роботи і потребують просто диплому і трошки додаткової освіти - ці спеціальності підходять і як бакалаврські. Для випускників школи - це просто диплом без нічого", - пояснює Ірина.

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Єгорченко наголошує: якщо є мотивація навчатись інформаційним технологіям - чудово, бо "там ще багато років буде дефіцит кадрів". Те ж стосується математики і природничих наук.

"Це прекрасна основа для багатьох професій в майбутньому. Часто краща, ніж профільна освіта за відповідними вузькими спеціальностями. Наприклад, спеціальність "географія" точно краща і дає більше перспектив, ніж "туризм", "хімія" дасть більше, ніж конкретні технології", - говорить науковець.

Крім того, ці спеціальності - хороший спосіб потім вступити на магістратуру за кордон.

На кого буде попит, а на кого - ні

Варто пам'ятати, що для безкоштовного вступу "на щось гуманітарне" конкурс величезний, на математику і природничі науки знайти магістратуру - просто.

"Інженерні спеціальності (як і ІТ) все одно потребуватимуть додаткового навчання, тому потрібно обирати не просто спеціальність, а місце, де збереглися нормальні викладачі та якесь більш-менш сучасне обладнання. Завжди буде попит на медиків і педагогів (але там проблеми з зарплатою)", - розмірковує старший науковий співробітник.

Педагогічні університети також можуть бути непоганим стартом для будь-якої керівної кар'єри.

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А от спеціальності типу філології та іноземних мов навряд чи будуть користуватися великим попитом на спеціалістів.

"Але якщо дуже хочеться саме цього - шанси на працевлаштування для кваліфікованих людей там будуть", - говорить Ірина.

І додає: право та економіка - так само, надлишок спеціалістів.

"Є сенс туди йти лише за надзвичайної мотивації добиватись надзвичайних успіхів, або наявності батьків, які прилаштують і готовності працювати там, де прилаштували", - резюмує Єгорченко.

Раніше ми писали про 10 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв.

Читайте також про найкращих випускників України, які склали мультипредметний тест на 600 балів.

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