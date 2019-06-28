По очень грустной причине: эксперт рассказал, когда Елизавета II уйдет в отставку

Королева Елизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Елизавета в последнее время страдает от одиночества, считает эксперт

Елизавета II может уйти в отставку по очень грустной причине. Об этом рассказал королевский эксперт Дункан Ларкомб, пишет Express.co.uk.

По словам Ларкомба, 93-летняя Королева Елизавета II может покинуть пост королевы Великобритании после смерти своего 98-летнего супруга Принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского.

Королева Елизавета правит страной уже 67 лет, в 2015 году она стала монархом, который правит дольше всего (до этого таковой считалась королева Виктория, которая занимала трон 63 года. - Ред.).

Королева Елизавета II и принц Филипп (фото: GettyImages)

"Ее Величество посвятила свою жизнь престолу и провела в этом году больше работы, чем Меган Маркл, герцогиня Сассекская и Кейт, герцогиня Кембриджская", - утверждает эксперт.

Отметим, что Дункан Ларкомб озвучил мнение большинства британцев, которые также считают, что королева покинет трон после смерти принца Филиппа, который вышел на пенсию в 2017 году.

"Она всегда была с ним, он - рядом с ней, а теперь он на пенсии", - эксперт считает, что королева страдает от одиночества, поскольку ее супруг ныне очень много времени проводит в поместье Сандрингем в Норфолке.

Королева Елизавета II (фото: The Royal Family)

По словам королевского биографа Анжелы Левин, Филипп в июне не присутствовал на ежегодном народном праздновании дня рождения британского маонарха Trooping the Colour, из-за чего Елизавета выглядела одинокой.

Тем не менее, биограф королевской семьи считает, что королева будет служить своей стране до последнего.

"Я думаю, она дала обещание, что будет служить своей стране до самой смерти, и она сдержит его", - сообщила Анжела Левин.

Напомним, Елизавета II была на цветочной выставке в Челси вместе с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом. Во время прогулки королева подшутила над внешним видом внука.

Ранее сообщалось о том, что королева Великобритании Елизавета II удивила необычным образом, в котором наведалась на свадьбу своей племянницы леди Габриэллы Виндзор.