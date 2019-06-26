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Фаворитка королевы: Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 20:09
Фаворитка королевы: Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность
Фото: коллаж РБК-Украина

Елизавета II оказала Кейт Миддлтон очередной знак благосклонности

Кейт Миддлтон стала новым покровителем Королевского фотографического общества. Эту должность ей благосклонно уступила королева Великобритании Елизавета II, в очередной раз продемонстрировав привязанность к супруге своего внука Уильяма. Герцогиня Кембриджская незамедлительно присоединилась к школьникам на семинаре по фотографии в Лондоне, передает Daily Mail

37-летняя Кейт давно увлекается фотографированием, что является ее хобби. Так, например, значительное количество официальных портретов своих детей герцогиня сделала сама.

Елизавета II была патроном общества (основанного в 1853 году) в течение 67 лет, сколько находится на престоле. 

Фаворитка королевы: Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность

Кейт Миддлтон и Елизавета II (Фото: GettyImages)

Кстати, Королевское фотографическое общество является благотворительной организацией, что также не чуждо Миддлтон. В рамках своей деятельности герцогиня будет помогать развитию фотоискусства среди молодежи.

Кейт пришла к своим новым "воспитанникам" в спортивном платье с принтом пейсли в зеленых и коричневых тонах с плавными рукавами и многоуровневым низом - это тренд нынешнего сезона. 

Фаворитка королевы: Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность

Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II особую должность (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как сообщалось ранее, Елизавета II решила самостоятельно контролировать жизнь Меган Маркл и принца Гарри, поскольку порой герцоги Сассекские бывают крайне непредсказуемы, чего королева Великобритании хочет избежать. 

Также мы писали о том, что недавно Меган Маркл и принц Гарри окончательно разошлись с принцем Уильям и Кейт Миддлтон в работе Королевского благотворительного фонда. 

Напомним, на днях Елизавета II оказалась в неловкой ситуации. Спускаясь по лестнице из ложи с ней произошел неприятный инцидент - из-за сильного ветра чужой длинный черный шарф хлестнул королеву прямо по лицу

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Новости Украины Кейт МиддлтонЕлизавета IIкоролева Англии
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