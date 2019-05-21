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Елизавета II подшутила над внешним видом внука: что произошло

STYLERПерсоны    21.05.2019 - 15:02
Елизавета II подшутила над внешним видом внука: что произошло
Королева Елизавета II (flickr.com/bcgovphotos)

Елизавета II посетила цветочную выставку

Елизавета II посетила цветочную выставку в Челси вмести с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом. Так, во время прогулки королева Великобритании не удержалась от комментария касательно внешнего вида внука.

Кейт Миддлтон трудилась над созданием сада, чтобы презентовать его на выставке цветов в Челси. Герцогине было важно, чтобы ее творение произвело впечатление на королеву и, судя по всему, она осталась довольной работой невестки.

Во время ежегодного посещения лондонского шоу Королевского садоводческого общества Елизавета II была тепло встречена герцогом и герцогиней Кембриджской, которые обняли ее и обменялись улыбками. Обсуждая проделанную работу, королева сделала легкие замечания супружеской паре, обратив внимание на внука.

Королева пошутила, что принц Уильям прихорошился для встречи. У герцога ее комментарий вызвал смущение и на комплимент: "Ты выглядишь очень опрятным", он ответил, что немного поправился.

 

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что между Кейт Миддлтон и ее сыном состоялся необычный диалог. В сети опубликовали соответствующее видео.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые долгое время удерживались от поездки к Меган Маркл и принцу Гарри, наконец-то свершили задуманное.

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