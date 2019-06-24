Елизавета II получила по лицу: все подробности (фото, видео)

Елизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Великобритании хорошо держалась несмотря на инцидент

Елизавета II оказалась в неловкой ситуации. Дело в том, что на турнире по поло Royal Windsor Cup королева спускалась по лестнице из ложи и с ней произошел неприятный инцидент. Внезапно подул сильный ветер и длинный черный шарф хлестнул Елизавету II прямо по лицу. Об этом сообщает The Mirror.

Несмотря ни на что королева оставалась спокойной и продолжила спускаться по лестнице из ложи, на которой присутствовали знаменитости. При этом люди были шокированы инцидентом, особенно американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, которая прославилась благодаря сериалу "Секретные материалы".

Елизавета II получила по лицу чужим шарфом (фото с соцсетей)

Шок Андерсон хорошо виден по выражению ее лица.

Елизавета II получила по лицу чужим шарфом (фото с соцсетей)

Стоит отметить, что шарф, который ударил Елизавету II принадлежал известному японскому музыканту Йосики.

Елизавета II получила по лицу чужим шарфом (видео: YouTube/FN TechRoom)

Один игрок в поло протянул руку, чтобы помочь королеве. Елизавета II продолжила исполнять свои обязанности и традиционно вручила трофей победившей команде в конце турнира.

Напомним, что Елизавета II была на цветочной выставке в Челси вмести с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом. Во время прогулки королева подшутила над внешним видом внука.

Ранее сообщалось о том, что королева Великобритании Елизавета II удивила необычным образом, в котором наведалась на свадьбу своей племянницы леди Габриэллы Виндзор.