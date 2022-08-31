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Группу ТНМК обокрали в Европе: забрали даже документы

Фото: Группу ТНМК обокрали в Германии (jora.biz)
Автор: Людмила Жукова

Украинскую группу ТНМК обокрали в Германии во время их благотворительного тура. Музыканты были в Дрездене, когда из их автомобиля вынесли все ценные вещи, включая документы.

О деталях происшествия рассказал в Facebook Александр Фоззи Сидоренко.

Детали ЧП в Дрездене

Артисты оставили свой автобус без присмотра и этим воспользовались злоумышленники. Воры унесли даже документы украинцев.

"В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче", - написал Фоззи в соцсети.

Группу ТНМК обокрали на концерте (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

После этого музыкант Фоззи написал, что группа сейчас приехала в Варшаву на концерт. Двое из команды остались без документов.

"Ок, гугл. У нас двое остались вообще без документов. Сегодня мы в Варшаве, завтра в Кракове. Куда стучаться по аусвайсу? Плюсы, минусы, подводные камни?" - написал представитель коллектива.

Также в комментариях Фозии отметил, что в автобусе во время кражи никого не біло, водитель спал мирно в отеле.

Как мы ранее писали, Анну Ризатдинову обокрали в Испании, а полиция "умыла руки".

Напомним, ранее зимой известный ведущий Анатолий Анатолич рассказал, как его обокрали в Майами.

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