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Групу ТНМК обікрали в Європі: забрали навіть документи

Фото: групу ТНМК обікрали в Німеччині (jora.biz)
Автор: Людмила Жукова

Українську групу ТНМК обікрали в Німеччині під час їх благодійного туру. Музиканти були в Дрездені, коли з їхнього автомобіля винесли всі цінні речі, включаючи документи.

Про деталі події розповів у Facebook Олександр Фоззі Сидоренко.

Деталі НП в Дрездені

Артисти залишили свій автобус без нагляду і цим скористалися зловмисники. Злодії забрали навіть документи українців.

"В ході сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Комп'ютери, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше", - написав Фоззі в соцмережі.

Групу ТНМК обікрали на концерті (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Після цього музикант Фоззі написав, що група зараз приїхала до Варшави на концерт. Двоє з команди залишилися без документів.

"Ок, гугл. У нас двоє залишилися взагалі без документів. Сьогодні ми у Варшаві, завтра в Кракові. Куди стукати по аусвайсу? Плюси, мінуси, підводні камені?"- написав представник колективу.

Також в коментарях Фозії зазначив, що в автобусі під час крадіжки нікого не було, водій спав мирно в готелі.

Як ми раніше писали, Анну Різатдінову обікрали в Іспанії, а поліція "вмила руки".

Нагадаємо, раніше взимку відомий ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як його обікрали в Маямі.

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