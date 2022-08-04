Анну Ризатдинову обокрали в Испании, а полиия "умыла руки"

Анна Ризатдинова, знаменитая украинская гимнастка и олимпийская чемпионка, стала жертвой ограбления в Испании. Злоумышленники разбили стекло в арендованном автомобиле спортсменки и вытащили рюкзак с документами, чемоданы и пакеты с вещами, купленными в съемную квартиру.

Как произошло ограбление

Ограбление произошло в этот вторник на одной из автостоянок в людном месте, где гимнастка оставила машину и отошла по делам.

"Когда я вернулась к автомобилю, я была в шоке. Стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в съемную квартиру. Было 6 пакетов с новыми вещами для квартиры", - пишет чемпионка.

Анна подозревает, что грабили ее настоящие профессионалы, так как "работали" очень быстро и смогли стащить так много вещей за короткий промежуток времени.

Анну Ризатдинову ограбили в Испании (фото:.instagram.com/anna_rizatdinova)

Реакция испанской полиции

Тогда украинская спортсменка поехала в местное отделение полиции, чтобы написать заявление об ограблении. Там Ризатдинову ждал еще один неприятный сюрприз - стражи правопорядка ее сразу предупредили, что вряд ли им удастся что-нибудь найти.

"Что наиболее цинично, сегодня я приехала на место преступления в надежде, что найду хотя бы паспорт. И увидела машину, с таким же разбитым задним стеклом! Ужас! Выходит, что эти воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего!" - возмущается украинка.

Анна также отмечает, что на следующий день после ее ограбления в этом районе она не увидела ни одной полицейской машины.

"Да, я себя успокаивала, что это только вещи. Главное, чтобы все были здоровы! Но все равно очень неприятная ситуация", - пишет чемпионка.

Анна Ризатдинова (фото:.instagram.com/anna_rizatdinova)

Страховка за авто и визит в украинское консульство

Иная ситуация была со страховой компанией - Анна отправилась менять машину, и все произошло благополучно.

"Слава Богу, у меня была полная страховка и она покрыла все повреждения", - рассказывает Ризатдинова.

В среду утром она отправилась в консульство Украины и заполнила все необходимые документы. Далее требуется время, чтобы восстановить утраченные личные документы с паспортом.

По возвращению домой уставшая Анна к тому же еще и почувствовала, что поднялась температура.

Анна Ризатдинова рассказала, как ее ограбили в Испании (фото:.instagram.com/anna_rizatdinova)