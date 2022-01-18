ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Анатолия Анатолича обокрали в Майами: "я уже не стал лезть разбираться"

Новина українською →
Майами, США, Вторник 18 января 2022 19:02
Анатолия Анатолича обокрали в Майами: "я уже не стал лезть разбираться" Фото: Анатолий Анатолич, телеведущий (instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Владимир Костырин

Анатолий Анатолич пожаловался на неприятный случай, который произошел с ним в США в Майами во время отдыха - у украинского ведущего украли любимый скейт.

Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram в stories.

Досадный инцидент произошел, когда Анатолич выбирался с детьми с женой в поездку - он загрузил в багажник авто массу вещей, а доску для катания поместил в самом конце. И вот во время движения багажник открылся, и из машины на дорогу выпал скейт.

По словам ведущего, водители стали ему сигналить, чтобы тот остановился и плотнее закрыл багажник, а одна женщина рассказала - видела, как лонгборд упал, и его вскоре забрали бездомные.

Анатолич отметил, что действительно увидел рядом с тем местом сидящих "довольных бомжей", и высказал предположение, что один из них наверняка и забрал его скейт.

"Но как-то я уже не стал лезть разбираться - верните мой скейт! Я надеюсь, что этот скейт достанется какому-нибудь хорошему мальчику, у которого не было возможности купить такой скейт, но теперь он у него есть", - высказался ведущий.

Анатолия Анатолича обокрали в Майами: &quot;я уже не стал лезть разбираться&quot;Анатолия Анатолича обокрали в Майами: &quot;я уже не стал лезть разбираться&quot;

У Анатолия Анатолича в Майами выпал из авто скейт, и его сразу украли бездомные (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich

Также он опубликовал фото со своим любимым лонгбордом, который приобрел за 180 долларов с подписью - мол, "это его последняя фотосессия - скейта больше нет, его спи**или бомжи".

Анатолия Анатолича обокрали в Майами: &quot;я уже не стал лезть разбираться&quot;

У Анатолия Анатолича в США украли скейт (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)

Напомним, год назад к ведущему в гости в Майами приезжал Влад Яма с семьей, и тогда Анатолий Анатолич помогал судье "Танцев со звездами" отточить мастерство катания на скейте.

Также мы писали о том, что ранее Анатолий Анатолич рассказал об ужасном перелете, когда с женой Юлией, дочерью Лолой и Алисой, сыном Нилом, мамой и тещей поехали в отпуск в Египет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий Анатолич
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи