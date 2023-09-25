Група підтримки: Мосійчук і Ткаченко прийшли на суд над Коломойським (фото)

Зокрема, на судове засідання прийшли ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор "1+1 Media" і колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий і актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубінський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.

Алла Мазур і Юрій Горбунов прийшли підтримати Коломойського (фото: РБК-Україна)

Відомо, що ці люди, яких у соцмережах вже назвали “групою підтримки”, подали 15 клопотань про взяття Коломойського на поруки.

Працівники 1+1 прийшли у суд підтримати Коломойського (фото: twitter.com/zer0corruption_)

Захист бізнесмена каже, що порушено підслідність, також начебто порушено порядок розгляду клопотання.

Кажуть про непомірний розмір застави та погані умови в ізоляторі. Хоча сам Коломойський заявив, що умови нормальні.

Зауважимо, що перед засіданням суд задовольнив клопотання захисту про те, щоб Коломойський перебував не у спеціальному прозорому боксі, а поряд зі своїми адвокатами.

Коломойський у суді 25 вересня (фото: РБК-Україна)