Группа поддержки: Мосийчук и Ткаченко пришли на суд над Коломойским (фото)

В частности, на судебное заседание пришли ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.

Алла Мазур и Юрий Горбунов пришли поддержать Коломойского (фото: РБК-Украина)

Известно, что эти люди, которых в соцсетях уже назвали "группой поддержки", подали 15 ходатайств о взятии Коломойского на поруки.

Сотрудники 1+1 пришли в суд поддержать Коломойского (фото: twitter.com/zer0corruption_)

Защита бизнесмена говорит, что нарушена подследственность, также вроде бы нарушен порядок рассмотрения ходатайства.

Говорят о непомерном размере залога и плохих условиях в изоляторе. Хотя сам Коломойский заявил, что условия нормальные.

Заметим, что перед заседанием суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы Коломойский находился не в специальном прозрачном боксе, а рядом со своими адвокатами.

Коломойский в суде 25 сентября (фото: РБК-Украина)