Группа поддержки: Мосийчук и Ткаченко пришли на суд над Коломойским (фото)

В Киевском апелляционном суде 25 сентября идет рассмотрение жалобы Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу почти 510 млн грн.
Как сообщает журналист РБК-Украина из зала суда, поддержать своего шефа пришли многие работники плюсов, владельцем которого является олигарх.
В частности, на судебное заседание пришли ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.
Алла Мазур и Юрий Горбунов пришли поддержать Коломойского (фото: РБК-Украина)
Известно, что эти люди, которых в соцсетях уже назвали "группой поддержки", подали 15 ходатайств о взятии Коломойского на поруки.
Сотрудники 1+1 пришли в суд поддержать Коломойского (фото: twitter.com/zer0corruption_)
Защита бизнесмена говорит, что нарушена подследственность, также вроде бы нарушен порядок рассмотрения ходатайства.
Говорят о непомерном размере залога и плохих условиях в изоляторе. Хотя сам Коломойский заявил, что условия нормальные.
Заметим, что перед заседанием суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы Коломойский находился не в специальном прозрачном боксе, а рядом со своими адвокатами.
Коломойский в суде 25 сентября (фото: РБК-Украина)
Напомним, на 2 сентября правоохранители вручили Коломойскому подозрение за мошеннические схемы по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество (статья 190) и легализацию имущества, полученного преступным путем (статья 209).
Впоследствии суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 500 млн гривен.
Через несколько дней стало известно, что олигарха подозревают еще и в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка - 7 сентября бизнесмену и еще 5 лицам объявили подозрения.
А уже 15 сентября Коломойскому вручили третье подозрение.
При этом на следующий день Шевченковский райсуд столицы переизбрал меру пресечения одиозному бизнесмену. В частности, суд изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер в сумме почти 4 млрд гривен.
Сам Коломойский не согласен с предъявленными ему обвинениями. Когда его отправили в СИЗО, его адвокаты заявили, что их клиент не будет вносить залог, поскольку считает избранную ему защиту "необоснованной и хочет дождаться решения апелляции".