Коломойського привезли до суду для розгляду апеляції (фото, відео)

Українського олігарха Ігоря Коломойського привезли в Київський апеляційний суд. Там сьогодні відбудеться засідання щодо апеляції.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Суд над Коломойським: чи змінять запобіжний захід

Сьогодні українського бізнесмена Ігоря Коломойського доставили до Київського апеляційного суду. Там вже розпочався розгляд скарги на обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Коломойського привезли до суду із СІЗО на розгляд апеляції (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, що суд призначив йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн. Мова йде про справу щодо легалізації понад пів мільярда гривень ПриватБанку.

Після оголошення даного рішення Коломойського відправили до СІЗО, а його адвокати заявили, що він не вноситиме заставу, оскільки вважає рішення суду "необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції". Яка, відповідно, розглядається вже сьогодні.

Фото: в Києві вже розпочалось засідання апеляційного суду у справі Коломойського (Віталій Носач, РБК-Україна)



Зазначимо, що перед засіданням суд задовольнив клопотання захисту про те, щоб Коломойський під час судового засідання перебував не у спеціальному прозорому боксі, а поруч зі своїми адвокатами.

Підозри Коломойському

Нагадаємо, 7 вересня ми писали, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави. А вже 15 вересня стало відомо, що олігарху вручили третю підозру.

При цьому вже наступного дня Шевченківський райсуд столиці переобрав запобіжний захід Коломойському. Зокрема, суд змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір у сумі 3 млрд 891 млн грн.

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