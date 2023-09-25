Група підтримки: Мосійчук і Ткаченко прийшли на суд над Коломойським (фото)
У Київському апеляційному суді 25 вересня триває розгляд скарги Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 510 млн грн.
Як повідомляє журналіст РБК-Україна із зали суду, підтримати свого шефа прийшли багато працівників “плюсів", власником якого є олігарх.
Зокрема, на судове засідання прийшли ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор "1+1 Media" і колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий і актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубінський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.
Алла Мазур і Юрій Горбунов прийшли підтримати Коломойського (фото: РБК-Україна)
Відомо, що ці люди, яких у соцмережах вже назвали “групою підтримки”, подали 15 клопотань про взяття Коломойського на поруки.
Працівники 1+1 прийшли у суд підтримати Коломойського (фото: twitter.com/zer0corruption_)
Захист бізнесмена каже, що порушено підслідність, також начебто порушено порядок розгляду клопотання.
Кажуть про непомірний розмір застави та погані умови в ізоляторі. Хоча сам Коломойський заявив, що умови нормальні.
Зауважимо, що перед засіданням суд задовольнив клопотання захисту про те, щоб Коломойський перебував не у спеціальному прозорому боксі, а поряд зі своїми адвокатами.
Коломойський у суді 25 вересня (фото: РБК-Україна)
Нагадаємо, на 2 вересня правоохоронці вручили Коломойському підозру за шахрайські схеми за двома статтями Кримінального кодексу - шахрайство (стаття 190) та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209).
Згодом суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 500 млн гривень.
За кілька днів стало відомо, що олігарха підозрюють ще й у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку - 7 вересня бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.
А вже 15 вересня Коломойському вручили третю підозру.
При цьому наступного дня Шевченківський райсуд столиці переобрав запобіжний захід одіозному бізнесмену. Зокрема, суд змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір у сумі майже 4 млрд гривень.
Сам Коломойський не згоден із висунутими йому звинуваченнями. Коли його відправили до СІЗО, його адвокати заявили, що їхній клієнт не вноситиме заставу, адже вважає обраний йому захист "необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції".