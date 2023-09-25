Группа поддержки: Мосийчук и Ткаченко пришли на суд над Коломойским (фото)

В Киевском апелляционном суде 25 сентября идет рассмотрение жалобы Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу почти 510 млн грн.

Как сообщает журналист РБК-Украина из зала суда, поддержать своего шефа пришли многие работники плюсов, владельцем которого является олигарх.

В частности, на судебное заседание пришли ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие. Алла Мазур и Юрий Горбунов пришли поддержать Коломойского (фото: РБК-Украина) Известно, что эти люди, которых в соцсетях уже назвали "группой поддержки", подали 15 ходатайств о взятии Коломойского на поруки. Сотрудники 1+1 пришли в суд поддержать Коломойского (фото: twitter.com/zer0corruption_) Защита бизнесмена говорит, что нарушена подследственность, также вроде бы нарушен порядок рассмотрения ходатайства. Говорят о непомерном размере залога и плохих условиях в изоляторе. Хотя сам Коломойский заявил, что условия нормальные. Заметим, что перед заседанием суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы Коломойский находился не в специальном прозрачном боксе, а рядом со своими адвокатами. Коломойский в суде 25 сентября (фото: РБК-Украина)