ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій

12:19 16.04.2026 Чт
3 хв
Найбільше руйнувань під час сьогоднішньої атаки зафіксовано саме тут
aimg Марія Кучерявець
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій Фото: найбільше постраждала житлова забудова (РБК-Україна)

Ранок 16 квітня для Києва розпочався з сильних вибухів та розбору завалів. Окупанти масовано атакували столицю, і цього разу один з найбільших ударів прийшовся на Подільський район.

РБК-Україна побувало на місці події та в репортажі показує наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

Одним з епіцентрів руйнувань стало відділення "Укрпошти".

Вибухова хвиля повністю знищила панорамне скління першого поверху будівлі. Крізь понівечені віконні рами перекинуті меблі.

На фасаді будівлі, поруч із вивіскою "Укрпошта", видно пошкодження і на верхніх поверхах, де вибиті вікна. Скло та уламки будівельних матеріалів вкрили тротуар і проїжджу частину.

Прямо перед входом у відділення стоїть позашляховик Mitsubishi Outlander. Його задня частина сильно понівечена: вибито скло, деформовано кузов та багажник.

Вибухова хвиля була такої сили, що автомобіль отримав значні пошкодження, просто знаходячись поруч.

На проїжджій частині лежать уламки скла та інші наслідки вибуху.

Житловий сектор району постраждав чи не найбільше. На фотографіях зафіксовано пошкодження багатоповерхівок.

Фасади будинків посічені уламками, у багатьох квартирах вибиті вікна та балконні рами. На деяких поверхах вибухова хвиля вирвала конструкції балконів.

На землі лежать усіяні скла, меблів та інших речей, які вилетіли з квартир. Частина території огороджена обмежувальною стрічкою.

Кореспонденту РБК-Україна вдалося потрапити всередину однієї з пошкоджених квартир. Картина жахлива: кімната перетворена на руїни. Замість вікна - величезний отвір, крізь який видно вулицю та сусідні будинки.

На підлозі - купи скла, уламків меблів, побутової техніки та особистих речей мешканців. Вибухова хвиля перекинула шафи, пошкодила техніку.

У Подільському районі також пошкоджено будівлю готелю "Ambassador Plaza". На фото видно пошкодження фасаду та вибиті вікна на верхніх поверхах.

Також постраждали автомобілі, які були припарковані поруч.

На місці події продовжують працювати рятувальники, які допомагають мешканцям та розчищають територію від уламків.

Поруч із житловими будинками розгорнуто мобільний штаб для надання допомоги. Мешканці пошкоджених будинків перебувають у стані шоку.

Нагадаємо, що російська атака по Києву та іншим мирним українським містам тривала добу в кілька хвиль. В Подільському районі відомо про двох загиблих: дитина та жінка. А загалом у Києві 4 жертв. Кількість постраждалих зросла до 60.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на черговий російський терор та звернувся до партнерів.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, чим був особливий сьогоднішній обстріл.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Поділ Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи