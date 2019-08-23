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Грозы и шквальный ветер: где на День Независимости будет неистовая погода

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 20:50
Грозы и шквальный ветер: где на День Независимости будет неистовая погода
Погода в Украине 24 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине позволит жителям большинства областей посетить праздничные мероприятия

Погода в Украине на День Независимости удивит жителей некоторых областей своим капризным нравом, ведь кое-где в субботу, 24 августа, ожидаются дожди с грозами и сильным ветром. Об этом можно судить по данным Украинского гидрометцентра.

Так, ненастная погода с локальными грозами, порывистым ветром и дождями завтра возможна на Западе - в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Дождить и греметь будет также на Юге - Херсонщине и Запорожье.

На остальных территориях осадки не предвидятся, ожидается переменная облачность.

Что касается температурных показателей, то довольно холодная ночь ждет жителей западных и северных областей - от +11 до +14, днем будут комфортные +24... +28. Исключение составит лишь Закарпатская область (днем +30... +32, ночью от +14 до +16).

Грозы и шквальный ветер: где на День Независимости будет неистовая погода

Погода в Украине 24 августа (фото: РБК-Украина)

В Винницкой и Черкасской областях температура будет несколько выше - от +27 до +30 днем, а ближайшей ночью +13... +16.

На оставшейся части Украины - Юг, Восток и большая часть Центра - будет царить жара с показателями +30... +34 градуса. Ночью в центральных областях +15... +18, а в южных и восточных - от +17 до +21 по Цельсию.

Жители и гости столицы смогут посетить парады и другие мероприятия, не боясь промокнуть или перегреться. В Киеве 24 августа осадки не предвидятся. Температура от +25 до +27, этой ночью будет +13... +15 градусов.

Грозы и шквальный ветер: где на День Независимости будет неистовая погода

Погода в Украине 24 августа (фото: meteo.gov.ua)

К слову, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Ранее мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.

Также мы писали о том, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивал движущиеся автомобили, а о побережье бились шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

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