Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных

Синоптики дали "жаркий" прогноз погоды в Украине на 24-26 августа
Погода в Украине на выходных будет жаркой и дождливой. 24, 25 и 26 августа в некоторых регионах страны ожидаются сильные грозы, а в некоторые области придет экстремальная жара. Такой прогноз дали на выходные синоптики.
В субботу, на День Независимости, синоптики прогнозируют грозовые дожди на западе Украины. Обильные осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях. Также дождя следует ждать жителям Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
А вот на юге страны осадков не предвидится. Наоборот, жителям Одесской и Николаевской областей следует быть осторожными на улицах, так как днем будет "жарить". Температура поднимется до +34 градусов.
До +33 синоптики прогнозируют и жителям восточных областей. И это несмотря на грозы, которые накроют регион в 24 августа.
В Киеве в День Независимости осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м / с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+28 градусов.
Погода на 24 августа (meteo.gov.ua)
В воскресенье дожди уйдут с востока. Но зальет Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области. Жара до +32 и гроза ожидается 25 августа также на Закарпатье.
На севере Украины температура повысится до +24...+26 градусов. Жарче будет на востоке - там синоптики прогнозируют днем до +32. Южные области в воскресенье будут "греться" - температура на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей достигнет 34 градусов тепла.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха днем в столице Украины повысится до +27.
Погода на 25 августа (meteo.gov.ua)
Последний из трех "длинных выходных" ознаменуется для украинцев также переменчивой погодой. Грозовые дожди не покинут западные области, при этом температура там поднимется до +29. На остальной территории Украины будет сухо и так же тепло.
На севере ожидается до 28 градусов тепла. Такой же прогноз синоптики дают для жителей восточных областей. На юге столбики термометров покажут около +32, а в центральной части страны днем будет от 27 до 29 градусов тепла. В Крыму в понедельник несущественно похолодает: на смену +34 градусов, которые будут держаться в субботу и воскресенье, придут +29.
Киев, как и многие другие города, осадки обойдут стороной. В этот день синоптики прогнозируют температуру воздуха до 28 градусов тепла.
Погода на 26 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, что в Украине до конца недели сохранится пожарная опасность.