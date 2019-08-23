ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 13:34
Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных
Прогноз погоды на выходные (коллаж РБК-Украина)

Синоптики дали "жаркий" прогноз погоды в Украине на 24-26 августа

Погода в Украине на выходных будет жаркой и дождливой. 24, 25 и 26 августа в некоторых регионах страны ожидаются сильные грозы, а в некоторые области придет экстремальная жара. Такой прогноз дали на выходные синоптики.

Погода на 24 августа

В субботу, на День Независимости, синоптики прогнозируют грозовые дожди на западе Украины. Обильные осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях. Также дождя следует ждать жителям Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

А вот на юге страны осадков не предвидится. Наоборот, жителям Одесской и Николаевской областей следует быть осторожными на улицах, так как днем будет "жарить". Температура поднимется до +34 градусов.

До +33 синоптики прогнозируют и жителям восточных областей. И это несмотря на грозы, которые накроют регион в 24 августа.

В Киеве в День Независимости осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м / с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+28 градусов.

Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных

Погода на 24 августа (meteo.gov.ua)

Погода на 25 августа

В воскресенье дожди уйдут с востока. Но зальет Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области. Жара до +32 и гроза ожидается 25 августа также на Закарпатье.

На севере Украины температура повысится до +24...+26 градусов. Жарче будет на востоке - там синоптики прогнозируют днем до +32. Южные области в воскресенье будут "греться" - температура на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей достигнет 34 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха днем в столице Украины повысится до +27.

Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных

Погода на 25 августа (meteo.gov.ua)

Погода на 26 августа

Последний из трех "длинных выходных" ознаменуется для украинцев также переменчивой погодой. Грозовые дожди не покинут западные области, при этом температура там поднимется до +29. На остальной территории Украины будет сухо и так же тепло.

На севере ожидается до 28 градусов тепла. Такой же прогноз синоптики дают для жителей восточных областей. На юге столбики термометров покажут около +32, а в центральной части страны днем будет от 27 до 29 градусов тепла. В Крыму в понедельник несущественно похолодает: на смену +34 градусов, которые будут держаться в субботу и воскресенье, придут +29.

Киев, как и многие другие города, осадки обойдут стороной. В этот день синоптики прогнозируют температуру воздуха до 28 градусов тепла.

Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных

Погода на 26 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что в Украине до конца недели сохранится пожарная опасность.

Дожди, грозы и шквалы: где в Украине будет неистовая погода (карта) Сильная жара, штормовой ветер и грозы: где на День Независимости испортится погода
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь