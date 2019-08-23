ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грози та шквальний вітер: де на День Незалежності буде несамовита погода

STYLERЖиття    23.08.2019 - 20:50
Грози та шквальний вітер: де на День Незалежності буде несамовита погода
Погода в Україні 24 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні дозволить жителям більшості областей відвідати святкові заходи

Погода в Україні на День Незалежності здивує мешканців деяких областей своїм примхливим характером, адже подекуди в суботу, 24 серпня, очікуються дощі з грозами та сильним вітром. Про це можна судити за даними Українського гідрометцентру.

Так, ненасна погода з локальними грозами, поривчастим вітром і дощами завтра можлива на Заході - в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Дощитиме і гримітиме на Півдні - на Херсонщині та Запоріжжі.

На інших територіях опади не передбачаються, очікується мінлива хмарність.

Що стосується температурних показників, то досить холодна ніч чекає на жителів західних і північних областей - від +11 до +14, вдень будуть комфортні +24... +28. Виняток становитиме лише Закарпатська область (вдень +30... +32, вночі від +14 до +16).

Грози та шквальний вітер: де на День Незалежності буде несамовита погода

Погода в Україні 24 серпня (фото: РБК-Україна)

У Вінницькій і Черкаській областях температура буде трохи вище - від +27 до +30 вдень, а найближчої ночі +13... +16.

На іншій частині України - Південь, Схід і велика частина Центру - пануватиме спека з показниками +30... +34 градуси. Вночі в центральних областях +15... +18, а в південних і східних - від +17 до +21 за Цельсієм.

Мешканці та гості столиці зможуть відвідати паради та інші заходи, не боячись промокнути або перегрітися. У Києві 24 серпня опади не передбачаються. Температура від +25 до +27, вночі буде +13... +15 градусів.

Грози та шквальний вітер: де на День Незалежності буде несамовита погода

Погода в Україні 24 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

Також ми писали про те, що на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів за секунду перевертав рухомі автомобілі, а об узбережжі билися шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.

Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото) Синоптики обіцяють непередбачувану погоду на вихідних
Новини України День независимости УкраиныПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся