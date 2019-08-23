Грози та шквальний вітер: де на День Незалежності буде несамовита погода

Погода в Україні 24 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні дозволить жителям більшості областей відвідати святкові заходи

Погода в Україні на День Незалежності здивує мешканців деяких областей своїм примхливим характером, адже подекуди в суботу, 24 серпня, очікуються дощі з грозами та сильним вітром. Про це можна судити за даними Українського гідрометцентру.

Так, ненасна погода з локальними грозами, поривчастим вітром і дощами завтра можлива на Заході - в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Дощитиме і гримітиме на Півдні - на Херсонщині та Запоріжжі.

На інших територіях опади не передбачаються, очікується мінлива хмарність.

Що стосується температурних показників, то досить холодна ніч чекає на жителів західних і північних областей - від +11 до +14, вдень будуть комфортні +24... +28. Виняток становитиме лише Закарпатська область (вдень +30... +32, вночі від +14 до +16).

Погода в Україні 24 серпня (фото: РБК-Україна)

У Вінницькій і Черкаській областях температура буде трохи вище - від +27 до +30 вдень, а найближчої ночі +13... +16.

На іншій частині України - Південь, Схід і велика частина Центру - пануватиме спека з показниками +30... +34 градуси. Вночі в центральних областях +15... +18, а в південних і східних - від +17 до +21 за Цельсієм.

Мешканці та гості столиці зможуть відвідати паради та інші заходи, не боячись промокнути або перегрітися. У Києві 24 серпня опади не передбачаються. Температура від +25 до +27, вночі буде +13... +15 градусів.

Погода в Україні 24 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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