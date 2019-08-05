Грозы и небольшое похолодание: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине во вторник, 6 августа, станет огорчением для жителей многих областей. В некоторых регионах ожидается невысокая температура воздуха, а местами возможны дожди и грозы.

Погода на востоке Украины ожидается прохладная, облачная, но без осадков. Ночная температура воздуха опустится до +9 +12 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

В южных областях утихнет сильный ветер, но жара и осадки не прогнозируются. Ночью ожидается от +12 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем воздух нагреется до +24 +26 градусов.

На севере страны будет прохладно, небольшая облачность, однако синоптики дожди не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до +8 +10 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

В западных областях ожидаются умеренные дожди с грозами, солнечно будет только в Ровно и Тернополе. Кроме того, по прогнозу синоптиков, в этом регионе будет теплее всего. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В центральной части страны будет сухо, небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, дневная от +23 до +25 градусов.

В Киеве 6 августа будет небольшая облачность, но сухо. Ночью от +10 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

Погода в Украине 6 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала, когда в Украину снова вернется жаркое лето.

А также рассказывали о том, что синоптики сделали важное предупреждение о погоде и сообщили о том, какие области накроет холодом и непогодой.