Холод и проливные дожди: в какие области придет настоящая осенняя погода

Погода в Украине 5 августа (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет очередные неприятности жителям страны

Погода в Украине в понедельник, 5 августа, принесет похолодание, а также проливные дожди в некоторые области Украины. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют сильные дожди на Западе Украины (кроме Волынской и Ровенской областей), а также на Востоке страны. В остальных регионах будет довольно пасмурно, но без осадков.

Холоднее всего сегодня будет в Харьковской и Сумской областях - здесь воздух прогреется до +19... +21 градуса.

В западных областях от +20 до +24 градусов, теплее в Хмельницкой (+23... +25) и Закарпатской области (+25... +27).

Погода в Украине 5 августа (фото: РБК-Украина)

На Юге скромные +22... +25 тепла.

А на остальных территориях в среднем воздух прогреется от +20 до +23 градусов.

В Киеве сегодня пасмурно с прояснениями, осадки не предвидятся. Воздух прогреется от +21 до +23 тепла.

Погода в Украине 5 августа (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно в Одесской области прошли сильные дожди, которые затопили десятки авто и разрушили несколько дорог. Бурные потоки воды размыли дороги в Белгород-Днестровском.

Ранее сообщалось, что мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.