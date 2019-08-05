Грози і невелике похолодання: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, стане прикрістю для жителів багатьох областей. У деяких регіонах очікується невисока температура повітря, а місцями можливі дощі та грози.

Погода на сході України очікується прохолодна, хмарна, але без опадів. Нічна температура повітря опуститься до +9 +12 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

У південних областях сильний вітер вщухне, але спека та опади не прогнозуються. Вночі очікується від +12 до +15 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +13 +15 градусів, вдень повітря нагріється до +24 +26 градусів.

На півночі країни буде прохолодно, невелика хмарність, однак синоптики не прогнозують дощі. Вночі температура повітря опуститься до +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

У західних областях очікуються помірні дощі з грозами, сонячно буде лише у Рівному та Тернополі. Крім того, за прогнозом синоптиків, в регіоні буде найтепліше. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, вдень очікується від +24 до +27 градусів.

В центральній частині країни буде сухо, невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, денна від +23 до +25 градусів.

У Києві 6 серпня буде хмарно, але сухо. Вночі від +10 до +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Погода в Україні 6 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко розповіла, коли в Україну знову повернеться спекотне літо.

А також розповідали про те, що синоптики зробили важливе попередження про погоду і повідомили про те, які області накриє холодом і негодою.