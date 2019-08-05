ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидается осложнение погодных условий

Новости » Общество    05.08.2019 - 09:49
В Украине ожидается осложнение погодных условий

В Хмельницкой и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 5 августа способствует повышению уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам УкрГидрометценту, 5 августа в Хмельницкой и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также синоптики сообщали, что погода сегодня будет дождливой только в восточных и западных областях, температура воздуха опустится до +18. В понедельник погодная ситуация в стране немного улучшится, осадки возможны лишь в восточных и западных областях, также небольшой дождь пройдет в Крыму. В Киеве ожидается переменная облачность.

По данным синоптиков в восточных областях, Карпатах и ​​Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков.

Отметим погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет прохладной и дождливой в южных, восточных и западных областях, температура днем ​​до +26. По прогнозу синоптика, завтра циклон начнет уходить с территории страны, поэтому ожидается уменьшение осадков и ослабление ветра.

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы Сегодня Украину местами накроют дожди и грозы
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь