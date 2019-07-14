Грозы и мощный ветер: украинцев предупредили о сложной погоде

Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

Неделя в Украине начнется мокрой погодой с сильным ветром

Погода в Украине в понедельник, 15 июля, будет дождливая почти везде - также ожидаются грозы и местами сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в среднем составит около +24 градусов. Об этом говорится в сообщении синоптиков на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Начало недели будет сопровождаться осадками на Севере, большинстве западных и центральных областей, а также вместами на Юге - в указанных регионах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Жителям Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей в понедельник стоит готовиться к ливням.

Сухая погода ожидается в Харьковской, Донецкой, Луганской и метами в Днепропетровской областях.

"Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

Температура ночью в понедельник будет варьироваться в пределах +10... +15 градусов, на побережье морей ожидается максисум +18 градусов.

Днем столибики термометров покажут жителям западных, северных и Винницкой областей от +19 до +24 градусов, на остальной территории страны ожидается от +25 до +28 градусов.

В Карпатских горах ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а днем - от +9 до +14 градусов.

В столице 15 июля будет пасмурно и дождливо, прогнозируются грозы. Температура воздуха в Киеве в течение суток будет варьироваться между +13 градусов и +21 градус.

Карта погоды на 15 июля (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Как сообщалось ранее, недавно синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вновь вернется летняя жара.

Тем временем европейские эксперты пугают украинцев жарой небывалой в своем долгосрочном прогнозе. Так, в Высшей технической школы Цюриха заверили, в Киеве в ближайшее десятилетие погода сильно изменится и киевлян ждет 40-градусная жара.

Напомним, несколько дней назад в Одессе по пляжу Лузановка пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. В сети показали видео неожиданной стихии.