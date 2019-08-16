Готовим пуховики: на выходных в Украине сильно похолодает

Погода в Украине (Getty Images)

Погода в Украине резко изменится на Спаса

Погода в Украине полна сюрпризов и ближайшие выходные, 17 и 18 августа, не станут исключением. Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие сутки в Украине резко похолодает.

По прогнозу Диденко, в субботу, 17 августа, Украина станет самой холодной страной во всей Европе. Температура воздуха будет невысокой, но за счет ледяного ветра будет казаться, что воздух холоднее еще на несколько градусов.

"В субботу в Украине будет шанс перетряхнуть шкафы, вытащить и потренировать плащи и даже пуховички перед новым сезоном. Ведь 17 августа Украина будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17 +24 градуса. В южной части и на Востоке будет теплее, +23 +28 градусов. На фоне не столь страшных +18 +20 градусов будет завывать северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов", - сообщила синоптик.

Она отметила, что уже в воскресенье температура воздуха начнет повышаться и с понедельника в Украину снова вернется лето.

"А в воскресенье уже можно будет отдохнуть, потому что температура воздуха начнет выравниваться, в пределах Украины 18 августа предполагается +24 +29 градусов, на севере +20 +24 градуса. С 19-го августа, на Спаса, теплое, жаркое лето начнет возвращаться в Украину снова", - успокоила украинцев Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что без дождей на выходных не обойдется, но их будет совсем немного.

"В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкасской области, в субботу кое-где на Западе. Однако эти осадки будут локальными и вялыми. Большая часть территории будет принадлежать сухой погоде. Ветер обещает быть порывистым, к сильному, в субботу, 17 августа", - написала синоптик.

В Киеве в субботу будет холодно и ожидается ветер, возможен небольшой дождь. А в воскресенье потеплеет.

"В Киеве 17-го августа – холодно, ветрено, +18 +20 градусов. С густых облаков может покапать небольшой дождь. Синоптический комфорт – на любителя. В воскресенье в столице потеплеет до +23 +24 градусов, без осадков. 19-го августа, в понедельник, на Спаса, в Киеве ожидается прекрасная погода – солнечно и тепло, +25 +27 градусов", - рассказала Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что погода в ближайшую неделю порадует украинцев.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, в каких областях Украины ожидается осенняя погода.