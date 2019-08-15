Потерпите немного: синоптик рассказала, кому повезет с погодой на следующей неделе

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Синоптик сообщила, когда в Украине потеплеет и уйдут дожди с грозами

Погода в Украине в ближайшую неделю порадует жителей большинства областей. Конец этой недели будет сложным для жителей запада, однако в начале следующей недели установится сухая и теплая погода. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что до конца текущей недели холодно будет только в западных областях страны, а в остальных регионах температура воздуха будет достигать +35 градусов.

"До конца текущей недели холодной будет только западная часть, где максимальная температура воздуха не превысит +18 +23 градуса, а иногда ожидается даже +14 +19 градусов. Жара продлится на юге, востоке Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, столбики термометров достигнут +30 +35 градусов. В северных областях после рекордных +35 градусов температура 15,16,17 и 18 августа снизится до +20 +26 градусов. Ослабление жары на юге и в восточной части придет на выходных, там ожидается 17-18 августа +24 +29 градусов тепла", - рассказала синоптик и добавила, что дожди с грозами вероятны только в западных областях, а на выходных небольшие локальные осадки ожидаются на востоке Украины.

Карта погоды

"На остальной территории Украины, на севере, в центральных областях и в южной части, будет царить сухая солнечная воздушная масса. Особенно благоприятными будут 17 и 18 августа для отдыхающих на юге, в традиционно курортных зонах, ведь ожидается солнечная сухая погода без сильной жары с температурой воздуха + 26 + 29 градусов", - порадовала украинцев Диденко.

Следующая неделя в Украине начнется с благоприятной погоды – дожди уйдут, а температура воздуха начнет снова повышаться.

"Отдельные дожди и грозы пройдут в восточных областях и юго-востоке, однако значительная часть территории будет принадлежать малооблачной солнечной погоде. Температура воздуха повысится, но сильной жары не предвидится. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 30 градусов. В середине недели только на юге и в центральных областях будет жарче, + 29 + 34 градуса", - сообщила синоптик.

В Киеве будет сухо и тепло и по прогнозу Диденко, осадки не предвидятся ни на выходных, ни в начале следующей недели. Она порекомендовала использовать погодное затишье для прогулок, отдыха и работы на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в нескольких областях.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко рассказала, какие области окажутся во власти холодного воздуха.