Грозы и ливни: какие области Украины накроет непогодой

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пятницу в Украине опустится температура воздуха почти во всех областях

Погода в Украине в пятницу, 16 августа, ожидается благоприятной в большинстве областей Украины. В западных областях синоптики прогнозируют сухую, но прохладную погоду, а на остальной территории страны ожидаются локальные грозовые дожди и ливни.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и теплая. Небольшая гроза возможна в Донецкой и Полтавской областях. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов, местами возможно повышение температуры до +30 градусов.

На юге тепло и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться от +15 до +19 градусов, днем ожидается +26 +28 градусов, в Херсоне до +30 градусов. В Крыму возможна небольшая гроза. Ночью +18 +20 градусов, днем +27 +29 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют похолодание и локальные ливневые дожди. Ночью в регионе +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

На западе установится сухая и прохладная погода, возможна облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +24 градуса.

В центральной части страны ожидается комфортная солнечная погода, без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В Киеве 16 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь и похолодание. Ночью ожидается +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса.

Погода в Украине в пятницу, 16 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды на ближайшую неделю.

А также мы рассказывали о том, что в Украине в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание до +10 градусов.