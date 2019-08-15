Синоптики предупреждают о значительных дождях и грозах

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вместе с тем в ряде областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 15 августа: синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Укргидрометцентра, 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди (I уровень опасности)

При этом в четверг в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также синоптики предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.

В частности, по прогнозам в связи с ожидаемыми дождями ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 часов 13 августа без негативных последствий:

15 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1,2 м, на реках Закарпатья - 0,2-1,0 м;

16 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м.

"Местами возможен начальный выход воды на пойму. Вишня - с. Твиржа (Львовская обл.), р. Луга - Владимир-Волынский (Волынская обл.). При значительных дождях возможно формирование значительного местного склонового стока, локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с сохранением значительных дождей 15 августа на реках бассейна Днестра (Львовская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,0 - 1,5 м над текущими уровнями.

"Местами затопление заводей, с/х угодий. При сильных дождях, местного склонового стока вероятно начальное затопление объектов в приречных населенных пунктах в Старосамборском, Самборском, Турковском и Дрогобычском районах Львовской обл. 15 августа, при сильных дождях, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков", - предупреждают в ГСЧС.

Также 15-16 августа на реках бассейна Прута и Сирет ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, 15 августа дожди и грозы накроют западные области, а на востоке ожидается переменная облачность.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях ухудшится, синоптики передают дожди и грозы.

Добавим также, в Киеве июль был очень холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.