Грози і зливи: які області України накриє негодою

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п'ятницю в Україні опуститься температура повітря майже у всіх областях

Погода в Україні у п'ятницю, 16 серпня, очікується сприятливою в більшості областей України. У західних областях синоптики прогнозують суху, але прохолодну погоду, а на решта території країни очікуються локальні грозові дощі і зливи.

Погода на сході України очікується суха і тепла. Невелика можлива гроза в Донецькій і Полтавській областях. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів, місцями можливе підвищення температури до +30 градусів.

На півдні тепло і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі температура повітря буде коливатися від +15 до +19 градусів, вдень очікується +26 +28 градусів, у Херсоні до +30 градусів. У Криму можлива невелика гроза. Вночі +18 +20 градусів, вдень +27 +29 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують похолодання і локальні зливові дощі. Вночі в регіоні +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

На заході встановиться суха і прохолодна погода, можлива хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21 +24 градуси.

В центральній частині країни очікується комфортна сонячна погода, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

У Києві 16 серпня синоптики прогнозують невеликий дощ і похолодання. Вночі очікується +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +21 градуса.

Погода в Україні у п'ятницю, 16 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дала обнадійливий прогноз погоди на найближчий тиждень.

А також ми розповідали про те, що в Україні в найближчу добу очікується різке похолодання до +10 градусів.