Резко похолодает: синоптики назвали области, которым не повезет с погодой

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг сильно огорчит жителей нескольких областей

Погода в Украине в четверг, 15 августа, ожидается неблагоприятной в нескольких областях. Синоптики прогнозирует резкое и сильное снижение температуры воздуха, а также сильные дожди с грозами.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и солнечная, без осадков. Ночная температура воздуха в регионе составит +17 +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов.

В южных областях страны осадки не прогнозируются, днем будет солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью ожидается от +17 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +28 +32 градусов. В Крыму солнечно и сухо, без осадков. Ночью +17 +19 градусов, днем +29 +31 градус.

На севере страны синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, без осадков. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов.

Западные области накроет сильными дождями, ливнями, местами возможны грозы. Ночью в регионе температура воздуха опустится до +13 +16 градусов, днем воздух прогреется всего до +18 + 21 градуса.

В центральной части страны будет солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +16 +19 градусов, днем воздух прогреется до +28 +31 градуса.

В Киеве также ожидается снижение температуры воздуха, однако осадки не прогнозируются. Ночью от +16 до +18, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

Погода в Украине 15 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в нескольких областях Украины.

А также рассказывали о том, что в четверг в нескольких областях ожидается сильное похолодание и дожди.