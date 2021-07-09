Грозы и адская жара почти на неделю: синоптики назвали дату нового похолодания

Погода в Украине в ближайшую неделю будет невыносимо жаркой и опасной. К высоким температурам добавятся грозы и кратковременные дожди, но температура снижаться начнет еще не скоро.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу Диденко, Украина на выходных окажется в зоне горячего воздуха и это приведет к повышению пожарной опасности.

"Пожарная опасность растет, один уголек, искорка или окурок могут спровоцировать пожар, задымление на дорогах, серьезные последствия для здоровья, имущества и даже жизни. Сделаем эксперимент вместе – одни выходные без шашлыков. Жара с температурой воздуха +29 +33 градуса будет соединяться с сухим воздухом", - сообщила синоптик.

Она отметила, что осадков почти не будет из-за действия антициклона, лишь в нескольких регионах возможны грозы и кратковременные дожди.

"Осадков в Украине благодаря антициклону не будет, только завтра на крайнем западе близость атмосферного фронта предопределит кратковременные локальные грозовые дожди. Поздно вечером 10 июля и днем 11 июля дожди с грозами местами пройдут также в южной части Украины", - написала Диденко.

В Киеве выходные будут сухими и жаркими, а температура воздуха поднимется до +30 +32 градусов. Ближайший дождь в столице ожидается на Петра и Павла, 12 июля.

Синоптик предупредила, что такая жара продержится в Украине довольно долго и назвала дату нового похолодания.

"Однако жара в Украине все равно будет длиться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю. Ослабление жары возможно с 18-19 июля, распространятся свежесть начнет сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет и дальше", - предупредила Диденко.

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