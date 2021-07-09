Грози та пекельна спека майже на тиждень: синоптики назвали дату нового похолодання

Погода в Україні в найближчий тиждень буде нестерпно спекотною і небезпечною. До високих температур додадуться грози та короткочасні дощі, але температура знижуватися почне ще не скоро.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За прогнозом Діденко, Україна на вихідних опиниться в зоні гарячого повітря і це призведе до підвищення пожежної небезпеки.

"Пожежна небезпека зростає, одне вуглинка, іскорка або недопалок можуть спровокувати пожежу, задимлення на дорогах, серйозні наслідки для здоров'я, майна і навіть життя. Зробимо експеримент разом - одні вихідні без шашликів. Спека з температурою повітря + 29 + 33 градуси буде з'єднуватися з сухим повітрям", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що опадів майже не буде через дію антициклону, лише в декількох регіонах можливі грози та короткочасні дощі.

"Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, тільки завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі. Пізно ввечері 10 липня та вдень 11 липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України", - написала Діденко.

У Києві вихідні будуть сухими та спекотними, а температура повітря підніметься до +30 +32 градусів. Найближчий дощ у столиці очікується на Петра і Павла, 12 липня.

Синоптик попередила, що така спека протримається в Україні досить довго і назвала дату нового похолодання.

"Однак спека в Україні все одно триватиме. Орієнтовно, вона ще побуде весь наступний тиждень. Ослаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватися свіжість почне спочатку з західних областей України. Однак на Сході гаряча погода буде і далі", - попередила Діденко.

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