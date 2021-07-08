В Украину вернутся дожди: названа дата

Погода в Украине принесет освежающий дождь после сильной жары, которая накрыла страну. Но ждать облегчения придется до выходных. Пока же будет жарко, солнечно и без осадков.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие несколько дней - читайте ниже в нашем материале.

В пятницу, 9 июля, согласно прогнозу Наталки Диденко, в Украине будет господствовать антициклон, который обусловит сухую и жаркую погоду.

Завтра в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины будут подниматься до +29+33 градусов. А дальше - будет еще выше.

"В ближайшие дни и на следующей неделе тоже будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30+35 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве 9-го июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов. Жара в столице будет продолжаться и дальше.

А первый освежающий дождь вероятен разве на Петра и Павла, 12-го июля. При этом особого облегчения жары он не принесет.

Между тем в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что ближайшие осадки с грозами в стране вероятны уже 11-12 июля, а 10-го июля посвежеть может на крайнем западе.

Скрин: Погода в Украине 9-12 июля (meteo.gov.ua)