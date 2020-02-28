Грозит спровоцировать конфликт: скандал с проспектом Жукова в Харькове набирает обороты

В Харькове переименовали проспект в честь маршала Жукова (коллаж РБК-Украина)

Решение харьковского горсовета относительно переименования простекта в УИНП назвали незаконным

В Харькове переименовали проспект Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Мэр Геннадий Кернес объяснил решение горсовета тем, что советский полководец-украинофоб якобы не подпадает под действие закона о декоммунизации.

В то же время ранее по факту возвращения проспекту названия в честь Жукова полиция возбуждала дело, а суд признавал переименование незаконным.

В Украинском институте национальной памяти резко отреагировали на решение харьковских депутатов на сессии горсовета 26 февраля и решили обратиться по этому поводу в правоохранительные органы. Об этом передали в пресс служба УИНП.

Эксперты убеждены, что подобное переименование "провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества".

Также истории обратили внимание на тот факт, что генерал-майора Красной армии Петр Григоренко был всемирно известным правозащитником, и в переименовании в честь Жукова в УИНП усмотрели "спекуляции и противопоставление двух ветеранов войны".

В Институте заявили, что будут настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона о декоммунизации депутатов.

"Это решение нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", что прямо запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза. Георгий Жуков подпадает под действие этой статьи, поскольку занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году", - говорится в заявлении УИНП.

Также отмечается, что в условиях российской агрессии РФ против Украины попытки увековечения "маршала Победы" Георгия Жукова также могут быть использованы в информационно-пропагандистской кампании РФ.

В Институте добавили, что решение харьковского горсовета "грозит спровоцировать конфликт в прифронтовом регионе".

К слову, на замену таличек из-за переименование уйдет более 100 тысяч гривен, которые возьмут из карманов жителей города.

Напомним, что ранее памятник Георгию Жукову в Харькове несколько раз сбрасывали с постамента и даже повредили.