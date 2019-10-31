В Одессе снесли маршала Жукова, который ненавидел украинцев (видео)

В Одессе снесли барельеф маршала Жукова (коллаж РБК-Украина)

В Одессе снесли барельеф маршала Жукова с военкомата

В Одессе снесли барельеф советского полководца, маршала Георгия Жукова, который располагался на здании Приморского военкомата на улице Канатная, 87. Об этом пишут местные СМИ.

По информации издания "Таймер", инициаторами демонтажа барельефа стали члены Национального корпуса.

В Одессе демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова

Одесситы демонтировали барельеф Жукова

Отметим, что историки отзываются о Жукове очень критично. По словам Виктора Суворова, этот человек никогда не был полководцем, а лишь - помощником Сталина, который "с матом, оружием и расстрелами носился по всем фронтам" и толкал на смерть миллионы солдат.

Также известно, что уроженец Калужской области Жуков ненавидел украинцев. Так, во время Второй мировой войны, когда Германия напала на СССР, маршал запретил выдавать оружие солдатам из Украины.

"На*рена обмундировывать и вооружать этих хо*лов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать", - сказал Жуков во время одного из военных совещаний.

Одесситы демонтировали барельеф Жукова

Тем временем, в Днепре также демонтировали барельеф еще одному советскому идолу. Последний настенный барельеф Ленина в городе убрали с фасада общежития №7 Днепровской медицинской академии.

В Днепре демонтировали барельеф Ленина (фото: facebook.com/DecommunizeUkraine)