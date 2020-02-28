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Загрожує спровокувати конфлікт: скандал із проспектом Жукова в Харкові набирає обертів

STYLERЖиття    28.02.2020 - 20:34
Загрожує спровокувати конфлікт: скандал із проспектом Жукова в Харкові набирає обертів
У Харкові перейменували проспект на честь маршала Жукова (колаж РБК-Україна)

Рішення харківської міськради щодо перейменування простекта в УІНП назвали незаконним

У Харкові перейменували проспект Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Мер Геннадій Кернес пояснив рішення міськради тим, що радянський полководець-українофоб нібито не підпадає під дію закону про декомунізацію.

У той же час раніше за фактом повернення проспекту назви на честь Жукова поліція порушувала справу, а суд визнавав перейменування незаконним.

В Українському інституті національної пам'яті різко відреагували на рішення харківських депутатів на сесії міськради 26 лютого і вирішили звернутися з цього приводу до правоохоронним органіви. Про це передали в прес служба УІНП.

Експерти переконані, що подібне перейменування "провокує війни пам'яті, ображає пам'ять про ветеранів Другої світової війни, є незаконним і не сприяє консолідації суспільства".

Також історії звернули увагу на той факт, що генерал-майора Червоної армії Петро Григоренко був всесвітньо відомим правозахисником, і у перейменуванні на честь Жукова в УІНП угледіли "спекуляції та протиставлення двох ветеранів війни".

В Інституті заявили, що наполягатимуть на персональній відповідальності всіх причетних до порушення закону про декомунізацію депутатів.

"Це рішення порушує частину 6 статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", що прямо забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії та вищих органах влади Радянського Союзу. Георгій Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році", - йдеться в заяві УІНП.

Також зазначається, що в умовах російської агресії РФ проти України спроби увічнення "маршала Перемоги" Георгія Жукова також можуть бути використані в інформаційно-пропагандистській кампанії РФ.

В Інституті додали, що рішення харківської міськради "загрожує спровокувати конфлікт у прифронтовому регіоні".

До речі, на заміну таличек через перейменування піде понад 100 тисяч гривень, які візьмуть з кишень жителів міста.

Нагадаємо, що раніше пам'ятник Георгію Жукову в Харкові кілька разів скидали з постаменту і навіть пошкодили.

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