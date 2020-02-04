Памятник Жукову в Харькове Минкульт отказался признавать памятником

Фото: памятник Жукову (facebook.com/gennadykernes)

Решение было принято еще в декабре 2019 года

Бюст маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове на проспекте Петра Григоренко не признали неподвижной памяткой. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков.

Недавно Поздняков получил ответ Минкульта на его запрос относительно ситуации с бюстом Жукову, который протестующие снесли в июне 2019 года.

В ответе на запрос Позднякову ответили, что 24.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памяток Украни памятника Г.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове".

Отметим, что уже в июле 2019 в Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. При этом местная полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Напомним, проспект Петра Григоренко в Харькове снова хотят назвать иенем советского маршала Георгия Жукова после того, как соответствующее решение горсовета было отменено судом. Так, в ноябре вступило в силу постановление апелляционного суда Харькова о запрете переименования проспекта Григоренко.

Сессия городского совета Харькова, где будут рассматривать возвращение старого названия проспекта, состоится в феврале.