Гроші на вітер: названо шампунь для волосся, який категорично не варто купувати

Чому шампуні не зупиняють випадіння волосся

За словами трихолога Лоліти Велієвої, шампунь має одну основну задачу - очищення шкіри голови від бруду, себуму та залишків стайлінгу.

Такий засіб працює лише на поверхні епідермісу і не здатен впливати на волосяні фолікули, де насправді відбуваються процеси росту чи випадіння волосся.

Шампунь зазвичай змивають через 1-2 хвилини, і цього недостатньо для того, щоб активні речовини встигли вплинути на волосяні фолікули.

Часто причини втрати волосся - гормональні порушення, стрес, нестача вітамінів, генетика, захворювання щитоподібної залози. Тому ці проблеми не можна вилікувати лише шампунем.

"Не шукайте "чарівного" шампуню - фокусуйтесь на якісному очищенні та комплексному догляді. Здоров’я ваших локонів залежить від багатьох факторів, і шампунь є лише одним із них", - додала експерт.

Як уникнути випадіння волосся

Збалансоване харчування

Споживайте продукти, багаті на білок, залізо, цинк, вітаміни A, B (особливо біотин), C, D, E та омега-3 жирні кислоти. Також пийте достатньо води.

Правильний догляд за волоссям

Не мийте волосся дуже гарячою водою, уникайте частого використання плойок, фенів, прасок.

До того ж не розчісуйте мокре волосся - це збільшує ламкість. Використовуйте шампуні без сульфатів і агресивних хімікатів.

Крім того, масажуйте шкіру голови для покращення кровообігу.

Зменшення стресу

Хронічний стрес викликає телогенове випадіння волосся. Спробуйте медитацію, йогу, прогулянки, достатній сон.

Уникайте агресивних процедур

Хімічні фарбування, завивки та кератинові вирівнювання можуть пошкоджувати волосся.

Для підтримки здоров’я волосся слід розглянути сироватки та лосьйони з пептидами, вітамінами та амінокислотами. Вони залишаються на шкірі довше і мають відчутний вплив на волосся.