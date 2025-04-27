Волосся пухнасте та стирчать у різні боки? Ось як позбутися ефекту "ялинки"

Ефект "ялинки" на волоссі - це явище, коли воно виглядає пухнастим і неслухняним. Причиною цього може бути не тільки неправильний догляд за волоссям, а й вплив зовнішніх факторів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як позбутися цього ефекту та зробити волосся більш гладким і здоровим?.

Що призводить до появи "ялинки"

За словами трихолога Анастасії Мухачової, "ялинка" може утворюватись, наприклад, від того, що ви сиділи під кондиціонером або поруч з обігрівачами. І це через банальну пористість волосся від втрати вологи.

Також це може формуватись від використання високої температури, фену, обламування волосся або це наслідок відростаючого волосся після стимуляції росту.

Якщо волосся посічене або поламане, то воно потребує реабілітації та стрижки.

До того ж, якщо це відростаюче волосся, то треба змінити техніку укладки та нанесення незмивних засобів.

"Перше, що ви можете зробити для себе вдома, це обов'язкове використання силіконів і рівномірно їх розприділяти по всіх поверхні волосся, розчісувати гребінцем і вкладати. Звичайно використовувати жирні ліпідні маски під час миття і відвідувати реабілітаційні процедури у перукаря", - додала трихолог.

Як уникнути посічення кінчиків

Засоби з аргановою олією

Варто використовувати засоби для укладання волосся, що містять арганову олію. Вона забезпечує невагоме зволоження, і на відміну від інших олій (таких як кокосова чи оливкова), молекули олії в аргановій достатньо, щоб проникнути у стрижень волосся.

Незмивні кондиціонери та сироватки пом’якшують кінчики й захищають від сухості.

Уникайте дуже гарячого душу

Під час душу намагайтеся використовувати теплу воду. Гаряча вода шкодить волоссю, оскільки кутикула набухає, що робить його більш схильним до розсічення.

Особливо під час ополіскування, варто використовувати холодну воду, щоб закрити кутикулу та ущільнити зовнішній шар волосся.

Уникайте сушіння кінчиків феном

Варто зосереджувати фен на коренях і верхній частині волосся, а не на кінчиках. Немає потреби повністю сушити волосся за допомогою фена - якщо висушити його на повітрі, це вбереже вас від більшої шкоди в довгостроковій перспективі.

Важливо, якщо користуєтесь випрямлячем чи плойкою - завжди наносьте термозахист.

Регулярно підстригайте кінчики

Навіть якщо відрощуєте волосся, то підрізайте кінчики кожні 6-8 тижнів. Це не дасть посіченим частинам "повзти" далі по довжині.

Розчісуйте правильно

Використовуйте гребінець із широкими зубцями. Починайте розчісування з кінчиків, поступово піднімаючись догори.