Деньги на ветер: назван шампунь для волос, который категорически не стоит покупать

Почему шампуни не останавливают выпадение волос

По словам трихолога Лолиты Велиевой, шампунь имеет одну основную задачу - очищение кожи головы от грязи, себума и остатков стайлинга.

Такое средство работает только на поверхности эпидермиса и не способно влиять на волосяные фолликулы, где на самом деле происходят процессы роста или выпадения волос.

Шампунь обычно смывают через 1-2 минуты, и этого недостаточно для того, чтобы активные вещества успели повлиять на волосяные фолликулы.

Часто причины потери волос - гормональные нарушения, стресс, недостаток витаминов, генетика, заболевания щитовидной железы. Поэтому эти проблемы нельзя вылечить только шампунем.

"Не ищите "волшебного" шампуня - фокусируйтесь на качественном очищении и комплексном уходе. Здоровье ваших локонов зависит от многих факторов, и шампунь является лишь одним из них", - добавила эксперт.

Как избежать выпадения волос

Сбалансированное питание

Потребляйте продукты, богатые белком, железом, цинком, витаминами A, B (особенно биотин), C, D, E и омега-3 жирные кислоты. Также пейте достаточно воды.

Правильный уход за волосами

Не мойте волосы очень горячей водой, избегайте частого использования плоек, фенов, утюжков.

К тому же не расчесывайте мокрые волосы - это увеличивает ломкость. Используйте шампуни без сульфатов и агрессивных химикатов.

Кроме того, массируйте кожу головы для улучшения кровообращения.

Уменьшение стресса

Хронический стресс вызывает телогеновое выпадение волос. Попробуйте медитацию, йогу, прогулки, достаточный сон.

Избегайте агрессивных процедур

Химические окрашивания, завивки и кератиновое выравнивание могут повреждать волосы.

Для поддержания здоровья волос следует рассмотреть сыворотки и лосьоны с пептидами, витаминами и аминокислотами. Они остаются на коже дольше и оказывают ощутимое влияние на волосы.