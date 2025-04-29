Ніколи не використовуйте сухий шампунь замість миття волосся: ось чому

Сухий шампунь став справжнім рятівником у швидкому ритмі життя - достатньо кількох розпилень і волосся виглядає свіжим. Однак, використання сухого шампуню замість традиційного миття голови може призвести до серйозних проблем зі шкірою та волоссям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чи безпечний сухий шампунь

Трихолог Сара Халладжіан розповіла, що с ухий шампунь сам по собі не шкідливий для волосся, але часте використання може призвести до його накопичення на шкірі голови, що потенційно може спричинити подразнення.

Важливо розуміти, що його слід використовувати як тимчасове рішення, а не як заміну миття, яке з часом може вплинути на здоров’я шкіри голови.

Сухий шампунь працює, поглинаючи жир з волосся, одночасно додаючи об'єму біля коренів, забезпечуючи зчеплення та допомагаючи зберегти зачіску.

Одним з основних інгредієнтів є денатурований спирт, комбінація етанолу та денатурируючого агента, який може витягувати будь-яку вологу або жири зі шкіри голови та волосся. Крім того, бутан, ізобутан та пропан складають близько 70-90% сухих шампунів.

Що відбувається при надмірному використання сухого шампуню

Перше, що відбувається, це накопичення засобу на шкірі голови, що зрештою блокує волосяні фолікули та уповільнює цикл росту волосся. Ви можете вважати, що це не надто важливо, але зупинка росту волосся може призвести до таких проблем, як випадіння, ламкість та сухість.

"Люди, які недостатньо миють волосся і надмірно використовують сухий шампунь, можуть закупорювати фолікули, що може спричинити випадіння", - додала експерт.

Надмірне використання залежить від жирності шкіри голови, типу та товщини волосся. Чим тонше волосся, тим швидше воно стає жирним, оскільки його плоскі шари кутикули не так ефективно поглинають олію, дозволяючи шкірному салу залишатися на поверхні. Натомість кучеряве волосся, яке від природи сухіше завдяки більш піднятій структурі кутикули, ефективніше поглинає олію і зазвичай не потребує сухого шампуню.

Якщо у вас є захворювання шкіри голови, такі як себорейний дерматит, лупа або надмірна сухість, слід взагалі уникати сухого шампуню, оскільки він може посилити ці проблеми.

Що буде, якщо залишити сухий шампунь на шкірі на ніч

Використання сухого шампуню перед сном може бути не найкращою ідеєю, оскільки занадто тривале його використання може призвести до накопичення жиру та сухості.

Залишки сухого шампуню можуть накопичуватися на шкірі голови, що призводить до закупорювання фолікулів, подразнення і навіть утворення прищів. Також забруднення та надлишок продуктів на шкірі голови можуть заважати нормальному росту волосся, що з часом може призвести до його ламкості або випадіння.

Якщо не змивати або не вичісувати сухий шампунь, він змішується з потом, шкірним салом і пилом, що може викликати неприємний запах.

Як правильно наносити сухий шампунь

При нанесенні сухого шампуню дотримуйтеся таких рекомендацій: