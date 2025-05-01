Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їх

Догляд за волоссям починається з дрібниць - і вибір правильної резинки має значення. Деякі популярні аксесуари можуть спричинити ламкість, витончення і навіть випадіння волосся.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про звичайні резинки, які можуть нашкодити волоссю.

Стандартні резинки

Трихолог та косметолог Лоліта Велієва розповіла, що такі резинки добре тримають волосся і можуть бути досить зручними для щоденного використання. Але вони занадто тугі, що може призвести до болю або навіть порушення кровообігу в шкірі при тривалому носінні.

Використовуйте їх обережно та не затягуйте занадто сильно.

Стандартні резинки (фото: кадр з відео)

Резинки з фурнітурою

Сюди відносяться резинки з металевими елементами або декоративними частинами. Є великий ризик того, що вони можуть висмикувати або навіть рвати пасма при знятті.

Використовуйте їх лише у виключних випадках або уникайте взагалі.

Резинки з фурнітурою (фото: кадр з відео)

Пружинні резинки

Попри те, що ці резинки часто рекламують, як безпечні для волосся, то на практиці вони можуть сильно висмикувати волосся, роблячи його посіченим.

Якщо у вас тонке або пошкоджене волосся, то краще обрати м'якші резинки.

Пружинні резинки (фото: кадр з відео)

Резинки з бусинками

Ці резинки можуть виглядати красиво, але насправді вони часто сильно заплутують волосся. В результаті це може призвести до поломки або навіть втрати волосся, коли ви намагаєтесь розплутати його. Хоча вони і стильні, але для волосся не найкращі.

Резинки з бусинками (фото: кадр з відео)

Шовкові резинки

Експерт назвала це найкращим варіантом для волосся. Вони не перетягують і не псують структуру.

До того ж вони м'які, не рвуть волосся і не залишають слідів на шкірі голови, що робить їх ідеальними для використання в день та на ніч.

Шовкові резинки (фото: кадр з відео)

Як безпечно зняти резинку з волосся

Ніколи не тягніть резинку з волосся, оскільки ви ризикуєте вирвати пасма. Найкраще дотримуйтесь таких порад: