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Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їх

Четвер 01 травня 2025 14:33
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Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їх Названо резинки, які шкодять волоссю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за волоссям починається з дрібниць - і вибір правильної резинки має значення. Деякі популярні аксесуари можуть спричинити ламкість, витончення і навіть випадіння волосся.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про звичайні резинки, які можуть нашкодити волоссю.

Стандартні резинки

Трихолог та косметолог Лоліта Велієва розповіла, що такі резинки добре тримають волосся і можуть бути досить зручними для щоденного використання. Але вони занадто тугі, що може призвести до болю або навіть порушення кровообігу в шкірі при тривалому носінні.

Використовуйте їх обережно та не затягуйте занадто сильно.

Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їхСтандартні резинки (фото: кадр з відео)

Резинки з фурнітурою

Сюди відносяться резинки з металевими елементами або декоративними частинами. Є великий ризик того, що вони можуть висмикувати або навіть рвати пасма при знятті.

Використовуйте їх лише у виключних випадках або уникайте взагалі.

Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їхРезинки з фурнітурою (фото: кадр з відео)

Пружинні резинки

Попри те, що ці резинки часто рекламують, як безпечні для волосся, то на практиці вони можуть сильно висмикувати волосся, роблячи його посіченим.

Якщо у вас тонке або пошкоджене волосся, то краще обрати м'якші резинки.

Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їхПружинні резинки (фото: кадр з відео)

Резинки з бусинками

Ці резинки можуть виглядати красиво, але насправді вони часто сильно заплутують волосся. В результаті це може призвести до поломки або навіть втрати волосся, коли ви намагаєтесь розплутати його. Хоча вони і стильні, але для волосся не найкращі.

Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їхРезинки з бусинками (фото: кадр з відео)

Шовкові резинки

Експерт назвала це найкращим варіантом для волосся. Вони не перетягують і не псують структуру.

До того ж вони м'які, не рвуть волосся і не залишають слідів на шкірі голови, що робить їх ідеальними для використання в день та на ніч.

Топ-4 резинки, які не дають відростити довге волосся: викиньте їхШовкові резинки (фото: кадр з відео)

Як безпечно зняти резинку з волосся

Ніколи не тягніть резинку з волосся, оскільки ви ризикуєте вирвати пасма. Найкраще дотримуйтесь таких порад:

  • тримайте корені волосся, коли обережно витягуєте резинку
  • повністю розгорніть резинку, перш ніж знімати її
  • не тягніть затягнуту резинку по всій довжині волосся

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога та косметолога Лоліти Велієвої та сайт Byrdie.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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