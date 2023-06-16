Гроші на вітер: 5 аналізів, які не варто здавати навіть за призначенням лікаря

Деякі аналізи є дорогими та часто болісними. До того ж є велика кількість непотрібних медичних досліджень, які ніяк не допоможуть у діагностиці хвороб.
Про це повідомила лікар-лаборант Тетяна Паладенко в Instagram.
За словами фахівця, деякі аналізи не мають діагностичного значення та не дають лікарю об’єктивної інформації про стан здоров’я.
До списку непотрібних досліджень лаборант віднесла:
"Якщо ваш лікар пропонує вам зробити ці дослідження, слід задуматися про те, щоб змінити лікаря, або проконсультуватися з іншим спеціалістом", - йдеться у повідомленні.
Новітні технології в медицині звісно значно полегшують, а головне прискорюють роботу лікарів-лаборантів. Наявність у лікарні гематологічного аналізатора дозволяє обробити більшу кількість зразків та прискорити видачу результатів.
Однак, буває так, що швидкість та кількість не завжди дорівнюють якості.
До переваг аналізатора експерт віднесла:
Переваги підрахунку лікарем:
Недоліки "ручного" методу:
Зокрема, є один, але важливий недолік в аналізатора - це неможливість розрізнити одну патологію від іншої. Тому оцінку виданого апаратом результату завжди має проводити кваліфікований фахівець з лабораторної діагностики.
Тому, якщо аналізатор видає результат, який виходить за межі норми, то лікар обов'язково має передивитися зразок крові вручну під мікроскопом і надати свій висновок.
⠀
Раніше сімейний лікар називав аналіз калу, який дуже важливо здавати.
Також ми писали, перед якими аналізами категорично заборонено їсти.