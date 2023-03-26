Сімейний лікар назвав аналіз калу, який дуже важливо здавати

Аналізи допоможуть визначити деякі стани і хвороби, які лікар не зможе діагностувати за симптомами чи під час огляду пацієнта. Ми часто здаємо кров, сечу, а от кал - значно рідше. Але є один аналіз, який вважається дуже важливим.

Про це в Instagram розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

Це - аналіз калу на приховану кров

За словами медика, такий аналіз допоможе вчасно діагностувати небезпечний вид онкології - рак товстої кишки. Хвороба входить у топ найбільш поширених онкологічних захворювань у світі.

Невчасно діагностований рак - це висока ймовірність того, що його перебіг закінчиться для людини інвалідністю чи смертю.

Проте є методи, які дозволяють виявити рак на ранніх стадіях, коли лікування ще дає ефект. Зокрема, до таких обстежень відносять аналіз калу на приховану кров.

Що таке прихована кров у калі та до чого тут рак кишківника?

Прихована кров у калі - це невелика домішка крові, яку неозброєним оком побачити неможливо.

Такі домішки крові (якими є кров'яні білки - гемоглобін та трансферин) бувають в калі, коли пухлина в кишківнику лише починає рости.

Аналіз калу на приховану кров дозволяє виявити ці домішки хімічним способом та запідозрити у людини пухлину кишківника. При позитивному аналізі пацієнт скеровується на подальше обстеження.

"Звертайтеся до сімейного лікаря за направленням на тест на приховану кров у калі, пам'ятайте, рак легше вилікувати, коли він на початковій стадії", - порадив доктор Цюрак.