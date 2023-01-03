Перед якими аналізами категорично заборонено їсти: це впливає на якість результату

Кожна здача аналізів включає незмінний елемент - обов’язкове голодування напередодні. Принаймні, так думають багато людей. Однак, це помилка, адже тільки перед певними аналізами не можна їсти для більш точного результату.

Про це розповіла сімейний лікар Олена Мацех в Instagram .

За словами лікаря, є певні фактори, які впливають на рівні деяких речовин в крові.

Серед них - їжа, кофеїн, жувальна гумка, стрес, спорт, ліки та куріння.

Зокрема, поживні речовини (жири, білки, вуглеводи, мінерали) з їжі та напоїв надходять у кров. Тому змінюється їх концентрація і показники відрізняються від норми, розрахованої для аналізу на голодний шлунок.

Скільки часу не можна їсти перед здачею аналізів

Лікар каже, що достатньо буде 8-12 годин, виключити варто також кофеїн.

Воду пити можна навіть в день проведення аналізів.

Однак, важливо за добу до здачі будь-яких аналізів утриматись від жирної їжі. Все тому, що надто високі рівні ліпідів у крові можуть зробити сироватку мутною та вплинути на показники.

До того ж є аналізи, які менш чутливі до вживання їжі, але реагують на прийом ліків, біодобавок та стрес.

Тому, якщо лікар вам призначив якесь обстеження, то завжди повідомляйте про всі препарати, які приймаєте.

Перед якими аналізами не можна їсти

Глюкоза крові

Це для діагностики цукрового діабету. Після їди рівень глюкози зростає, тому зростає ризик хибного діагнозу.

Залізо сироватки крові

Діагностика залізодефіцитної анемії. Якщо поїсти перед таким аналізом, то результати будуть не правильні.

Вітамін В12

Це діагностика В12-дефіцитної анемії та інших станів.

Ліпідограма (оцінює обмін жирів)

Показники можуть суттєво змінитись після вживання їжі або алкоголю. Високі показники можуть свідчити про ризик серцево-судинних хвороб.

Перед якими аналізами можна їсти

До списку аналізів, перед якими не потрібно голодувати, входять: