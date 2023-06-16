Деньги на ветер: 5 анализов, которые не следует сдавать даже по назначению врача

Какие анализы не стоит сдавать

По словам специалиста, некоторые анализы не имеют диагностического значения и не дают врачу объективную информацию о состоянии здоровья.

К списку ненужных исследований лаборант отнесла:

волосы на микроэлементы

анализ кала на дисбактериоз

иммуноглобулины к гельминтам

анализ мочи по Осипову

проба Сулковича

"Если ваш врач предлагает вам сделать эти исследования, следует задуматься о том, чтобы сменить врача или проконсультироваться с другим специалистом", - говорится в сообщении.

Кто точнее делает анализы

Новейшие технологии в медицине, конечно, значительно облегчают, а главное ускоряют работу врачей-лаборантов. Наличие в больнице гематологического анализатора позволяет обработать большее количество образцов и ускорить выдачу результатов.

Однако, бывает так, что скорость и количество не всегда равны качеству.

К преимуществам анализатора эксперт отнесла:

скорость выполнения

количество сделанных анализов

точное распознавание клеток по их физико-химическим характеристикам

оценка большего количества параметров

Преимущества подсчета врачом:

возможность отличить сегментоядерные лейкоциты по их структурным признакам

врач может объяснить почему тот или иной показатель выходит за пределы нормы

Недостатки "ручного" метода:

ограниченное количество клеток на стекле при ручном подсчете

плохо или неправильно окрашенный мазок

неправильная методика просмотра мазка крови на стекле

усталость специалиста в конце рабочего дня может влиять на качество подсчета формулы

В частности, есть один, но важный недостаток у анализатора - это невозможность различить одну патологию от другой. Поэтому оценку выданного аппаратом результата всегда должен проводить квалифицированный специалист по лабораторной диагностике.

Поэтому, если анализатор выдает результат, выходящий за пределы нормы, то врач обязательно должен просмотреть образец крови вручную под микроскопом и дать свой вывод.

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