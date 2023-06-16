Деньги на ветер: 5 анализов, которые не следует сдавать даже по назначению врача

Некоторые анализы дорогие и часто болезненные. К тому же, есть большое количество ненужных медицинских исследований, которые никак не помогут в диагностике болезней.
Об этом сообщила врач-лаборант Татьяна Паладенко в Instagram.
По словам специалиста, некоторые анализы не имеют диагностического значения и не дают врачу объективную информацию о состоянии здоровья.
К списку ненужных исследований лаборант отнесла:
"Если ваш врач предлагает вам сделать эти исследования, следует задуматься о том, чтобы сменить врача или проконсультироваться с другим специалистом", - говорится в сообщении.
Новейшие технологии в медицине, конечно, значительно облегчают, а главное ускоряют работу врачей-лаборантов. Наличие в больнице гематологического анализатора позволяет обработать большее количество образцов и ускорить выдачу результатов.
Однако, бывает так, что скорость и количество не всегда равны качеству.
К преимуществам анализатора эксперт отнесла:
Преимущества подсчета врачом:
Недостатки "ручного" метода:
В частности, есть один, но важный недостаток у анализатора - это невозможность различить одну патологию от другой. Поэтому оценку выданного аппаратом результата всегда должен проводить квалифицированный специалист по лабораторной диагностике.
Поэтому, если анализатор выдает результат, выходящий за пределы нормы, то врач обязательно должен просмотреть образец крови вручную под микроскопом и дать свой вывод.
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Раньше семейный врач называл анализ кала, который очень важно сдавать.
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