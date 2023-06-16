Гроші на вітер: 5 аналізів, які не варто здавати навіть за призначенням лікаря

Деякі аналізи є дорогими та часто болісними. До того ж є велика кількість непотрібних медичних досліджень, які ніяк не допоможуть у діагностиці хвороб.

Про це повідомила лікар-лаборант Тетяна Паладенко в Instagram .

Які аналізи не варто здавати

За словами фахівця, деякі аналізи не мають діагностичного значення та не дають лікарю об’єктивної інформації про стан здоров’я.

До списку непотрібних досліджень лаборант віднесла:

волосся на мікроелементи

аналіз калу на дисбактеріоз

імуноглобуліни до гельмінтів

аналіз сечі за Осиповим

проба Сулковича

"Якщо ваш лікар пропонує вам зробити ці дослідження, слід задуматися про те, щоб змінити лікаря, або проконсультуватися з іншим спеціалістом", - йдеться у повідомленні.

Хто точніше робить аналізи

Новітні технології в медицині звісно значно полегшують, а головне прискорюють роботу лікарів-лаборантів. Наявність у лікарні гематологічного аналізатора дозволяє обробити більшу кількість зразків та прискорити видачу результатів.

Однак, буває так, що швидкість та кількість не завжди дорівнюють якості.

До переваг аналізатора експерт віднесла:

швидкість виконання

кількість зроблених аналізів

точне розпізнавання клітин за їх фізико-хімічними характеристиками

оцінка більшої кількості параметрів

Переваги підрахунку лікарем:

можливість відрізнити сегментоядерні лейкоцити за їх структурними ознаками

лікар може пояснити чому той чи інший показник виходить за межі норми

Недоліки "ручного" методу:

обмежена кількість клітин на склі при ручному підрахунку

погано або неправильно пофарбований мазок

неправильна методика перегляду мазка крові на склі

втома спеціаліста наприкінці робочого дня, може впливати на якість підрахунку формули

Зокрема, є один, але важливий недолік в аналізатора - це неможливість розрізнити одну патологію від іншої. Тому оцінку виданого апаратом результату завжди має проводити кваліфікований фахівець з лабораторної діагностики.

Тому, якщо аналізатор видає результат, який виходить за межі норми, то лікар обов'язково має передивитися зразок крові вручну під мікроскопом і надати свій висновок.

⠀