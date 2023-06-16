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Гроші на вітер: 5 аналізів, які не варто здавати навіть за призначенням лікаря

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П'ятниця 16 червня 2023 12:53
Гроші на вітер: 5 аналізів, які не варто здавати навіть за призначенням лікаря Які аналізи ніколи не варто здавати (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Тетяна Паладенко

Деякі аналізи є дорогими та часто болісними. До того ж є велика кількість непотрібних медичних досліджень, які ніяк не допоможуть у діагностиці хвороб.

Про це повідомила лікар-лаборант Тетяна Паладенко в Instagram.

Які аналізи не варто здавати

За словами фахівця, деякі аналізи не мають діагностичного значення та не дають лікарю об’єктивної інформації про стан здоров’я.

До списку непотрібних досліджень лаборант віднесла:

  • волосся на мікроелементи
  • аналіз калу на дисбактеріоз
  • імуноглобуліни до гельмінтів
  • аналіз сечі за Осиповим
  • проба Сулковича

"Якщо ваш лікар пропонує вам зробити ці дослідження, слід задуматися про те, щоб змінити лікаря, або проконсультуватися з іншим спеціалістом", - йдеться у повідомленні.

Хто точніше робить аналізи

Новітні технології в медицині звісно значно полегшують, а головне прискорюють роботу лікарів-лаборантів. Наявність у лікарні гематологічного аналізатора дозволяє обробити більшу кількість зразків та прискорити видачу результатів.

Однак, буває так, що швидкість та кількість не завжди дорівнюють якості.

До переваг аналізатора експерт віднесла:

  • швидкість виконання
  • кількість зроблених аналізів
  • точне розпізнавання клітин за їх фізико-хімічними характеристиками
  • оцінка більшої кількості параметрів

Переваги підрахунку лікарем:

  • можливість відрізнити сегментоядерні лейкоцити за їх структурними ознаками
  • лікар може пояснити чому той чи інший показник виходить за межі норми

Недоліки "ручного" методу:

  • обмежена кількість клітин на склі при ручному підрахунку
  • погано або неправильно пофарбований мазок
  • неправильна методика перегляду мазка крові на склі
  • втома спеціаліста наприкінці робочого дня, може впливати на якість підрахунку формули

Зокрема, є один, але важливий недолік в аналізатора - це неможливість розрізнити одну патологію від іншої. Тому оцінку виданого апаратом результату завжди має проводити кваліфікований фахівець з лабораторної діагностики.

Тому, якщо аналізатор видає результат, який виходить за межі норми, то лікар обов'язково має передивитися зразок крові вручну під мікроскопом і надати свій висновок.

Раніше сімейний лікар називав аналіз калу, який дуже важливо здавати.

Також ми писали, перед якими аналізами категорично заборонено їсти.

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