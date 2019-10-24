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Величезний астероїд летить до Землі: зближення покажуть в прямому ефірі

STYLERЖиття    24.10.2019 - 11:03
Величезний астероїд летить до Землі: зближення покажуть в прямому ефірі
Астероїд наближається до Землі (Фото: колаж РБК-Україна)

Потенційно небезпечний астероїд був відкритий вченими 21 рік тому

Величезний астероїд 25 жовтня наблизиться до Землі на мінімальну відстань, яка становитиме приблизно 0,04 астрономічних одиниць, що дорівнює 16 відстані від нашої планети до Місяця. За наближенням потенційно небезпечного космічного об'єкта можна спостерігати в режимі онлайн-трансляції на сайті The Virtual Telescope Project 2.0.

За даними науковців, розміри астероїда 162082 (1998 HL1) складають від 441 метра до 986 метрів.

Космічний об'єкт пролетить поряд із Землею 25 жовтня о 20:21 за київським часом на відстані близько 6,2 мільйона кілометрів від планети.

Потенційно небезпечний астероїд наблизиться до Землі 25 жовтня - момент покажуть в режимі нолайн (Відео: YouTube / Gian Masi)

Через значні розміри астероїд під час прольоту виглядатиме досить яскравим. Проект Virtual Telescope завдяки передовим технологіям покаже його у прямому ефірі - онлайн-сесія спостережень охоплюватиме момент його мінімальної відстані від землян.

Зазначається, що в найближчі 120 років астероїд не завдасть шкоди нашій планеті. Так, у 2140 році цей астероїд наблизиться до Землі ще ближче, ніж зараз 25 жовтня.

Величезний астероїд летить до Землі: зближення покажуть в прямому ефірі

Астероїд 162082 наблизиться до Землі 25 жовтня (Фото: virtualtelescope.eu)

Космічний об'єкт відноситься до групи навколоземних астероїдів "Аполлони", орбіти яких перетинають земну орбіту з зовнішньої сторони. Всього науці відомо про більш ніж 5 тисячах подібних астероїдів.

Величезний астероїд летить до Землі: зближення покажуть в прямому ефірі

Астероїд летить до Землі (Ілюстративне фото: greatlakesledger.com)

Нагадаємо, що місяць тому - 24 вересня - біля Землі на великій швидкості пролетів величезний астероїд 523934 (1998 FF14), що максимально наблизився до планети.

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