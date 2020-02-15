ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грипп в Украине: медики назвали дату второй волны эпидемии

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 18:30
Грипп в Украине: медики назвали дату второй волны эпидемии
Грипп в Украине 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Грипп в Украине может пойти на спад, но потом снова вернуться

Грипп в Украине превысил эпидемический порог и с каждым днем фиксируют все больше заболевших острыми респираторными заболеваниями. Однако медики напугали прогнозом о том, что после первой сильной волны, в Украине наступит и вторая волна всплеска заболеваний.

Как отметила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в комментарии для издания ГолосUA, после 16 февраля ожидается, что эпидемия пойдет на спад.

"На данный момент в Киеве превышен эпидпорог. Сейчас переживаем пик заболеваемости гриппом, надеемся, что после этой недели, волна пойдет на спад. По всей Украине и в Киеве в больницах огромное количество гриппозных больных со штаммом Н1N1, который является потомком пандемического и дает тяжелые формы. В частности, приводит к осложнениям, к таким как пневмония", - отметила Мироненко и добавила, что медики не исключают и второй волны заболеваний в Украине.

"Надеюсь, что в этом эпидсезоне обойдется без второй волны заболеваемости гриппа. Однако может подключиться другой возбудитель, и тогда не исключено, что Украину к концу февраля может накрыть вторая волна гриппа", - добавила врач-эпидемиолог.

Эпидемия гриппа в Украине 2020: в маршрутках появились дезинфекторы (видео) Как отличить грипп от коронавируса: инфекции схожи в проявлениях
Новости Украины грипп в УкраинеЭпидемияГрипп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь